Dice Cruz Azul adiós al invicto

El virus de la Fecha FIFA le pegó fuerte a Cruz Azul, que perdió ayer el invicto en la Liga MX tras caer 2-0 ante el Necaxa, en el Estadio Victoria.

La Máquina batalló para frenar a los habilidosos de Rayos, como Víctor Dávila y Daniel Álvarez, y tampoco supieron descifrar la pericia de Matías Fernández, para que los celestes dejaran en ocho cotejo su racha sin derrota en el torneo liguero.

Desde el arranque, el club de Aguascalientes salió determinado a encontrarse las redes y pronto encontró su recompensa, con la anotación al 17′ de Matías Fernández.

El chileno cobró una falta y metió un disparo raso que pasó por debajo de la barrera, inalcanzable para el portero Jesús Corona.

Los celestes pudieron cambiar la historia si Milton Caraglio hubiera rematado mejor un centro de Édgar Méndez al 25′, pero el balón se estrelló en el poste.

Para el complemento, Pedro Caixinha buscó despertar a su Máquina, con el ingreso de Martín Cauteruccio por Méndez, al 52′.

Pero Adrián Aldrete seguía batallando para frenar a Álvarez, mientras que Iván Marcone lució desesperado por ser el hombre que ordenara en media cancha.

Por eso, Caixinha decidió prescindir de un amonestado Aldrete para darle ingreso a Andrés Rentería, que reavivó los intentos celestes por la izquierda.

Al 75′, el colombiano metió disparo que Caraglio no alcanzó a empujar solo frente al arco.

Entonces los Rayos tuvieron el partido a su gusto, para jugarlo a contragolpe, y Dávila no desaprovechó llegar al arco con el balón a modo, maniató a un rival y por eso Rafael Baca tuvo que bajarlo.

El silbante César Ramos no dudó en marcar la pena máxima que Dávila hizo efectiva, engañando a Corona.

Necaxa llegó a 11 puntos en la posición 12 de la clasificación, mientras que Cruz Azul se quedó con 20 unidades, pero mantiene el liderato.

Apenas el viernes Caixinha decía que no competían contra los demás sino contra ellos mismos, pero hoy simplemente carecieron de buen futbol.