Abogado del ‘Chapo’ defendió a 3 testigos cooperantes contra su caso

La Fiscalía de Estados Unido solicitó que se revise un posible conflicto de interés del abogado Jeffrey Lichtman, que representa a Joaquín Guzmán Loera “El Chapo” en su juicio llevado a cabo en dicho país, por haber defendido a tres testigos cooperantes en el caso contra el capo.

Las autoridades solicitaron al Juez Brian Corgan revisar tanto al abogado como a los tres testigos, que serán llamados a declarar el 5 de noviembre y se involucraron en negociaciones en persona con “El Chapo”, pero fueron defendidos por Lichtman cuando fueron aprehendidos.

Por el “deber de lealtad y confidencialidad” no puede “revelar ni contrarrestar datos con información previamente conocida”, expuso el New York Post.

“Por su previa representación de estos testigos del gobierno, es posible que no pueda interrogarlos éticamente. Al representar a su actual cliente, un abogado no debe usar información privilegiada obtenida por otro cliente”, indicó el gobierno de Estados Unidos.

El abogado negó haber defendido a los tres testigos protegidos, de los cuales por evidentes razones no se ha revelado su identidad, y expresó que desea continuar defendiendo a “El Chapo” a lado de Eduardo Balarezo y William Púrpura.

Lichtman es famoso por haber defendido al jefe de la mafia italiana John Gotti, logrando que fuera absuelto de sus cargos en la década pasada.

Fuente: SDP noticias