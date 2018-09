No terminan La Cuatro y $uben el peaje

Por fin proceden contra una “Onachafa”

“Solapan” de más a una guardería ilegal

Continúan sin ubicar la mortal bacteria

No terminan La Cuatro y $uben el peaje…Y pues con la ya ni tan novedad, de que ni siquiera han terminado las retrasadas obras de reconstrucción de la mal afamada carretera de Cuatro Carriles, de Estación Don a Nogales, cuando a los sonorenses ya también les aplicaron el reciente aumento de entre el 12% y 18% en las casetas de peaje, anunciado por Caminos y Puentes Federales (Capufe). De ese pelo.

De ahí que dicho incremento fuera visto como una burla, por como sin tomar en cuenta las malas condiciones en que actualmente se encuentra esa rúa federal, lo que son los burocráticos de Capufe agarraron corte parejo, a la hora de encarecer esas cobranza en esos puntos de cobro o de robo, como los califican las mayorías, derivado del como se viola el precepto legal del libre tránsito que debería haber.

Lo que es un reflejo de que de nada han valido los cuestionamientos que ha habido al respecto, como el ventilado por la propia gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, quien alzara la voz para rechazar esa alza y adelantar que les enviará una carta a los leonino$ de esa dependencia para que reviertan esa nueva tarifa por considerarla por demás injusta, por no estar sustentada y menos justificada. ¡Tómala!

Pues por encima de esos incumplimientos, desde el pasado 7 de septiembre los usuario de por estos rumbos por usar esa vía asfáltica internacional están pagando $84 pesos en el caseterío que hay en Sonora, que suman media docena, aunque de esas dos son libramientos, en los que apoquinan $35 pesos, pero eso sólo para autos particulares, porque ya a los autobuses y el tráfico pesado le sale más caro.

Luego entonces eso pone de manifiesto que son alza$ que determinan desde un escritorio y sin consultar ni a la almohada, mucho menos a los ciudadanos, al no evaluar o pasar por alto que muchas de esas carreteras no están como para cobrar eso, por no valerlo, y con más razón aquellas que están en proceso de modernización, como es la de la Entidad, de ahí la incongruencia y las consabidas quejas. ¡Ñácas!

No en balde es que Pavlovich Arellano “no ha quitado el dedo del renglón” o más bien de esos carriles, para que cuando menos terminen La Cuatro de aquí a diciembre o para antes que concluya la gestión presidencial de Enrique Peña Nieto, porque ya con la entrada de Andrés Manuel López Obrador de Morena, la cosa sería otra, porque no podrían exigirle de la misma forma. Así la presión.

Por fin proceden contra una “Onachafa”…Quienes al parecer que no se “arreglaron” con los federales, son los de la “Onachafa” Organización Nacional para la Protección del Patrimonio Familiar (Onappafa), con sede en Navojoa, de la que es cabecilla una tal Enia Mirsa Espinoza, por como le cayeran los de la Policía Federal Preventiva y le clausuraran las oficinas donde según esto fraudeaban gente. ¡Ups!

Eso demuestra que cuando quieren o dizque no se “alinean” a sus intereses, sí proceden contra esos pseudoslíderes tachados de vaquetone$, que se conducen en la ilegalidad, como es fomentando el contrabando de vehículos irregulares, como son los llamados “carros chocolates”, luego de que en esta ocasión llegaran al grado de colocarles los sellos oficiales de la PGR en esa sede de la Onappafa.

A pesar de que la tildada de vival de Espinoza de los Monteros Castillo, que por apellidos no para, luego luego salió a negar que hubiera sido detenida por fraude, a la par que aclarara que esa investigación que llevan a cabo, tiene que ver con esa estafadora organizacioncita que opera a nivel nacional, es decir, con lo que “le echó la bronca” a su dirigente mayor, pero sin abundar en más detalles. Así el silencio.

Aún así lo único cierto es que la “quemada” ya nadie se las quita, y para que vean que son de los mismos timadores, ahí tienen que el que está queriendo aprovechar esa situación, es otro por estilo, como el embabucador de Sirviendo al Patrimonio Familiar (Sipaffa), Fidel Lugo Ayala, al salir con que Enia Mirsa no tenía facultades para afiliar autos, cuando ellos están igual. A ese punto el descaro.

Si se analiza que ninguna de esas agrupaciones están autorizadas para e$quilmar a los dueños de esas unidades “chuecas”, de las que nomás Espinoza afilió unas 4 mil, a razón de $800 pesos cada una, así que ¡$áquenle pluma!, lo que arroja $3 millones 200 mil pesos, así el negociazo redondo e ilegal. ¡Zaz!

“Solapan” de más a guardería ilegal…Sí por la víspera o la complacencia que ha habido se saca el día, la que está visto que no es tan rigurosa como parecía, es la llamada Ley 5 de Junio que regula las estancias infantiles, como lo comprueba el que después de años de procedimientos, apenas Protección Civil Estatal acaba de multar con míseros $10 mil pesos a la guardería “Mi Angelito”. ¡Vóitelas!

Porque a pesar de que dicho inmueble, localizado en la colonia Palo Verde, no cuenta con un programa interno de Protección Civil, de ahí que desde 2016 fuera dada de baja del sistema de estancias infantiles de Sedesol, por incumplir con la más mínima reglamentación, pero aún así le han permitido seguir funcionando, de ahí que a la fecha aún estén exponiendo a 14 niños que tienen albergados. ¡Glup!

Derivado de que el director de esa institución o Alberto Flores Chong, todavía anda con el cuento de que podrán clausurar ese irregular changarro, del que es propietaria una tal Esperanza Bobadilla, a pesar que desde siempre se han declarado en franca rebeldía, al llegar al extremo de realizar plantones para que no los obliguen a cumplir con las disposiciones de rigor, por lo que así se le ha rebelado. ¿Cómo la ven?

Tan esa así que a pesar de estar ubicados a menos de 100 metros de una gasera y gasolinera, pero ahora han salido con que quieren que se reubiquen esos negocios, no obstante que son ellos los primeros que han pasado por alto los permisos de uso de suelo que debe autorizarles la dirección de Desarrollo Urbano, de ahí que no se entienda el como es que les han permitido esos incumplimientos. ¿Qué no?

Así que no se sabe de qué privilegios gozan, como para que después de tanto tiempo de estar en esa ilegalidad, no hayan actuado en su contra, de ahí que se da por descontado que mucho menos van aceptar ser reubicados de sus instalaciones a otro lugar donde sí estén acorde a lo que marca la Ley, de ahí que en el ínter continúen poniendo en riesgo a los infantes que mal atienden. Así la impunidad.

Siguen sin ubicar a mortal bacteria…Ahora sí que lo que es una ironía, es que no obstante y los avances de la ciencia que hay hoy en día, pero no han podido identificar la fuente del contagio o el donde “pescaron” la rara bacteria burkholderia pseudomallei que matara a dos hermanos de Huásabas, de 12 y de 16 años, luego de que concluyeran que es la que les provocara la muerte de forma fulminante.

Y es que según lo adelantado por director de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades de la Secretaria de Salud, Gerardo Álvarez Hernández, no se han encontrado indicios que relacionen la adquisición de ese virus por contacto con el agua del Río Bavispe, lugar donde la adolescente y el jovencito se bañaron un día antes de presentar la grave sintomatología por la que murieran. ¡Pácatelas!

Al manejarse que por las características de ese bicho, es muy difícil confirmar el cómo es que se contaminaron y enfermaron, al presentar dificultad respiratoria, choque séptico y hemorragia pulmonar, y fallecer el pasado 6 de septiembre en el Hospital Infantil del Estado (HIES), tres días después de que nadaran en el citado afluente, junto con otro ocho jóvenes, que extrañamente no se pusieran mal.

Razón por la cual es que Álvarez Hernández aclarara, que los estudios bacteriológicos continuarán, con la intención de ubicar otros potenciales agentes causantes, razón por la cual es que en el ínter en que develan ese misterio, recomiendan no bañarse descalzos en las aguas de ese cauce, así como proteger bien los alimentos al aire libre y no estar expuestos a sustancias en aerosol. Ni más ni menos.

Al dar cuenta que ese germen se propaga a través de subsuelos contaminados, e igual el beber agua o comida “descompuesta”, así como el inhalar aerosoles, de ahí que aunque no quieran, pero eso ha hecho de que ya sea motivo de alarma y no es para menos, por todavía a estas alturas no saberse ¡ni qué ondas! con el origen de esa virulencia, como dicen los chavos, al seguir sin despejarse la duda.

Correo electrónico: [email protected]