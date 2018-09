Rescata Toluca triunfo ante el Veracruz

Ya lo había dicho Juvenal Olmos, los Tiburones no están para competir con los más fuertes, y eso quedó demostrado en la caída 3-2 ante Toluca.

Los escualos pusieron el corazón para emparejar el duelo tras verse 2-0 abajo al fin de la primera mitad, pero no fue suficiente y, sobre el final, regalaron un penal y los tres puntos a los choriceros.

Al minuto 13, Rubens Sambueza abrió el balón hacia la izquierda, donde Luis Quiñones lo tomó, recortó a su marcador ya dentro del área y definió pegado al poste para vencer a Pedro Gallese y poner el 1-0.

La ventaja incrementó a poco del final del primer tiempo, cuando Adrián Mora se anticipó a su marca en un cobro de falta y se contorsionó para definir con el pie izquierdo y anotar el 2-0, al 40′.

Pero para la segunda parte, los escualos aprovecharon que los mexiquenses ya jugaban sobrados y salieron decididos a morirse con la suya.

Veracruz, que no había representado un peligro real a lo largo del partido, empató con ayuda de Talavera, quien falló al despejar un saque de manos, lo que permitió que el balón llegara a los pies de Diego Chávez, que lo empujó para el 2-1 al 52′.

El empate llegó al 59′ por cuenta de Adrián Luna, quien cobró con fuerza un tiro libre y, sorprendentemente, lanzando desde el centro y sin barrera de por medio, su disparo atravesó toda el área sin que los defensas o Talavera pudieran detenerlo.

La épica de Veracruz quedó sepultada cuando Luis Caicedo derribó en el área a Rubens Sambueza con una cartera barrida que le costó la roja directa, y fue el propio “Sambu” quien, al 86′, disparó al centro desde el manchón penal para poner el 3-2 definitivo.

Mientras Toluca alcanzó el segundo puesto por ahora, con 16 unidades, los veracruzanos se quedaron en los últimos sitios de la Tabla, con apenas 7.