Reconocen trabajo de Sonora en transparencia

El trabajo estructurado y disciplinado que realizan los Órganos de Control Interno de Sonora en materia de uso de recursos, transparencia, rendición de cuentas y administración, distinguen al estado a nivel nacional, subrayó Cielo Aurora De Coss Gómez, asesora de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Acompañada de Miguel Ángel Murillo Aispuro, Secretario de la Contraloría de Sonora, De Coss Gómez capacitó a personal de esa Secretaría, y de los Comités de Control y Desempeño Institucional (Cocodi) en temas de Verificación de Control Interno en Sonora, mismo que se ha implementado en trece estados del país.

La asesora de la SFP destacó que todas las instituciones públicas de los tres niveles de gobierno se rigen por los lineamientos de control establecidos en sus planes de desarrollo, mismos que se alinean con acuerdos internacionales establecidos por Naciones Unidas (ONU), y que en Sonora destacan gracias al compromiso de la Gobernadora Claudia Pavlovich y su equipo de trabajo.

“Estoy impresionada del nivel que tienen aquí en Sonora en la aplicación del control interno, la institución se ha dado a la tarea de capacitar en conjunto con la Función Pública. Es uno de los objetivos que están plasmados tanto en el Plan Estatal y el Plan Nacional de Desarrollo, necesitamos precisamente mostrar al mundo exterior que México no es como lo pintan, que no existe tal nivel de corrupción como nos tienen catalogados a nivel internacional. Eso no es correcto”, enfatizó.

De Coss Gómez indicó que al hacer un análisis de los Órganos de Control en Sonora se percató que aún existen áreas de oportunidad y atención para trabajar y fortalecer, mismas que al refinarse brindarán una imagen exterior más positiva del estado, la cual se traduce en atracción de inversión, empleo y desarrollo.

Miguel Ángel Murillo Aispuro, Secretario Contralor, señaló que fortalecer y actualizar el control interno contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión gubernamental, y así evitar posibles hechos de corrupción.

“Sonora destaca en el contexto nacional por los avances logrados, cuentas públicas, que son los indicadores más importantes, control interno, tarea preventiva para lograr sus objetivos. El funcionario público está acompañado en su actividad de los valores como la ética, solidaridad, comprensión y la convicción plena de que el ciudadano es el verdadero jefe que tenemos nosotros en el Gobierno del Estado, como nos plantea constantemente la Gobernadora”, resaltó.