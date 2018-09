Recibirá “El Sol”15 millones de dólares

La segunda temporada de “Luis Miguel, La Serie” es un hecho, y seguirá pasando por Netflix.

El empresario regiomontano Carlos Bremer confirmó que en cualquier momento se dará el anuncio oficial, tras la negociación que logró para “El Sol”.

Bremer, quien es uno de los tiburones del reality Shark Tank México, del Canal Sony, fue el encargado de las negociaciones con los directivos de la empresa de streaming.

Para la primera temporada el cantante recibió cinco millones de dólares, pero para la segunda tendrá un incremento considerable.

“Pues ya se logró lo que le debería tocarle (a Luis Miguel), y sí es una cantidad muy padre la que se está consiguiendo, prácticamente está amarrada y podría anunciarse en cualquier momento.

“En la primera temporada hubo ofertas de un millón, pero se cerró en cinco millones (de dólares), y por ahí se verá tres veces más (de dinero)”, expresó.

Reveló que la negociación para conseguir los millones de dólares que había solicitado fue más fácil que las que tiene en el programa Shark Tank México.

“Fue más fácil, fue más fácil, porque han ganado tanto con Luis Miguel, que más les vale pagar. Platiqué con los productores y de alguna forma presionamos un poco para que se le hiciera justicia a Luis Miguel, por el gran éxito que ha tenido.

“Está rompiendo con todo tipo de paradigmas, y bueno, pues eso nada más, amor con amor se paga, y por eso decíamos que tenían que abrir la cartera los de Netflix”, resaltó el CEO de Value, Casa de Bolsa.

Agregó que el éxito que ha tenido la serie protagonizada por Diego Boneta se refleja también en la demanda de boletos para los conciertos de Luis Miguel esta semana en la Ciudad del Juego.

“Boletos que antes costaban 100 o 200 dólares están en 400 o 500, y los de secciones de abajo están en miles de dólares”, destacó.

Bremer acompañó a Luis Miguel ayer en su concierto en The Colosseum at Caesars Palace, donde ayer daría otro show. Pero el empresario también acudirá este sábado a la pelea de box entre Saúl “El Canelo” Álvarez y el kazajo Gennady Golovkin. Y planea unir a Luis Miguel con el púgil.

“Estoy preparando una bomba, que ‘El Canelo’ entre a la pelea acompañado del mariachi de Luis Miguel, el Mariachi Vargas (de Tecalitlán) que ya está aquí en Las Vegas.

“Ya hablé con la gente de “El Canelo”. Estamos buscando espacio para ellos (los mariachis) porque lo que quiero es que salgan tocando a la hora que aparezca ‘El Canelo’ en la arena”, dijo Bremer, uno de los patrocinadores del boxeador.