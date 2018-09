“Pierde” Pau el acento español

“El Pau power” está de regreso… al menos en España.

Este jueves, se dio a conocer que Paulina Rubio será coach en la nueva temporada del programa de talentos, La Voz versión España, así lo confirmó la mexicana en el programa de la cadena Antena 3, “El Hormiguero”, de Pablo Motos.

“¿Qué es lo más difícil para un coach?”, le preguntó el conductor de la emisión.

Rubio, de 47 años, aseguró que lo más complicado es encontrar el verdadero talento. “Encontrar la joya que está oculta por España. Quiero encontrar a la nueva Paulina o Luis Fonsi”, dijo la mamá de dos niños.

Además de anunciar su regreso a la televisión, Rubio presentó su nuevo disco, “Deseo”, el cual contiene ritmos urbanos y reguetón, del cual se desprenden canciones como “Desire”, “Si te vas”, “Mi nuevo vicio” y “Suave y sutil”.

Para dar a conocer este nuevo material, “la Chica Dorada” otorgó algunas entrevistas a algunos medios, en los que notamos “algo” muy particular. Paulina ya no habla como española. ¿Se acuerdan cuando “empeshaba a hablar así”? ¡Se le quitó! ¿Qué tal?

Durante su visita a Madrid, Rubio también tuvo que esquivar las preguntas sobre su exnovio y padre de su hijo Eros, Gerardo Bazúa, quien mediante redes sociales ha compartido que tiene más de cuatro meses sin ver a su pequeño de dos años y medio. Esto fue lo que escribió el también cantante y luego borró:

“Eros, llevo más de 4 meses suave y sutilmente esperando saber de ti, pues tu mamá está desaparecida, como si yo, tu padre, hubiera muerto. Eso por el momento no lo sabes tú, pero tu mamá sí lo sabe. Ahora sé que estás en España y me entero por medios de comunicación. Para mí no es justo no saber con quién duermes, qué haces y cómo te encuentras de salud. Tengo nula comunicación con nadie para saber de ti. Pero créeme pronto estaremos juntos”.

Cuando Motos le preguntó sobre este tema, la cantante de “Mío” esquivó la bala con un simple “no tengo nada que decir… Todo el amor del mundo”.

Mientras tanto, en México, Pau ha recibido críticas en redes por un video en el que sale cantando “Muévelo”.