Matan a cuatro presuntos hampones

Al menos cuatro presuntos delincuentes fueron abatidos la tarde de este jueves en un enfrentamiento con elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), registrado en la colonia Palo Verde, al sur de la ciudad, ante decenas de curiosos que atestiguaron el correr de agentes con armas largas en las manos haciendo disparos.

Dos de los occisos, contaban con orden de aprehensión por homicidio y eran investigados por violaciones y otros delitos, según informó en un comunicado la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).

Fue alrededor de las 16:30 horas, cuando se inició el enfrentamiento en las calles Ramón Noriega entre Octava y Sexta, donde murieron tres individuos, el cual se extendió a otras calles, cuando el cuarto de los involucrados emprendió la huida y quedó sin vida en la calle Quinta y Lauro Gálvez, de la citada colonia, ante la mirada de decenas de curiosos.

De acuerdo con el comunicado, los hechos se registraron alrededor de las 16:30 horas, luego de que personal de la FGJE encontró a los hombres en la calle Ramón Noriega y Sexta, en la colonia Palo Verde, donde los elementos fueron amagados.

Al ver que tres portaban armas de fuego y no cedían a la orden de dejarlas, los elementos de la Fiscalía General contestaron la agresión para abatir a Irving “N.”, de 27 años, Osvaldo “N.”, de 24, ambos de Sinaloa, y otro individuo no identificado.

Uno de los abatidos, no identificado, huyó a fuerza de carrera para evadirlos, pero metros más adelante se topó con los elementos e intentó agredirlos, quienes dispararon en defensa.

El boletín señala que con base al número único de caso SON/HER/FGE/2018/019/23454, girado por el Juez Oral Penal, contaban con orden de aprehensión por homicidio de Ramón Dionisio “N.”, de 39 años, hecho suscitado el pasado 23 de abril en el vertedor de la presa.

Agentes de la Fiscalía General recibieron, a través del C5, el reporte de tentativa de privación ilegal de la libertad en contra de una mujer en la colonia Oasis, al Sur de Hermosillo, a donde acudieron elementos de las corporaciones policiales.

Manuela “N.”, de 48 años, a quien trataron de “levantar” y hermana del perjudicado Ramón Dionisio “N.”, señaló que eran tres hombres a bordo de un vehículo sedán color dorado, quienes se retiraron del lugar y se inició su búsqueda hasta hallarlos en la colonia Palo Verde.

Después de repeler la agresión, los agentes de la Fiscalía General de Justicia solicitaron la presencia de socorristas de la Cruz Roja, pero debido a las heridas los tres hombres fallecieron en el lugar del enfrentamiento.

El comunicado establece que los sujetos estaban bajo investigación por personal de la FGJE, en varias carpetas, por el delito de privación ilegal de la libertad, homicidios y violaciones, donde ya estaban por librarse órdenes de aprehensión en su contra.

Aterroriza balacera

Cabe señalar que el enfrentamiento ocurrió a plena tarde, cuando decenas de automovilistas y peatones recorrían las calles mientras que otros despertaron de la siesta sobresaltados por los impactos de bala.

Los testigos, quienes pidieron el anonimato, señalaron que no conocían a los occisos, sin embargo, dijeron que desde hace tiempo la inseguridad se ha incrementado en la zona, por lo que con cierta frecuencia escuchan detonaciones, sobre todo por la noche.

Sin embargo, en esta ocasión el hecho en el que murieron los presuntos delincuentes fue atestiguado por personas de todas las edades, incluso menores de edad, quienes comentaron que sintieron temor al escuchar los balazos.