Para un segmento de The Tonight Show, Jimmy Fallon recurrió a Justin Bieber para sorprender a la audiencia -que no sabía era la audiencia- con sus mejores pasos de baile.

Conductor y cantante se disfrazaron para realizar una extraña pero divertida coreografía al ritmo de What Do You Mean? mientras se paseaban por todo Central Park en Manhattan.

Por sus pelucas, trajes, gafas de sol y bigotes falsos fue difícil reconocerlos.

Disfruta:

Fuente: SDP noticias