Inicia Pablo César Cano fiesta mexicana

Pablo César Cano terminó con el rostro tinto en sangre tras un cabezazo en el quinto episodio ante el kazajo Ruslan Madiev en el Hard Rock Hotel, pero salió triunfante en las tarjetas, comenzando la fiesta mexicana en la meca del boxeo en evento estelar de Golden Boy Promotions transmitido por ESPN este jueves.

Cano, quien lució un impresionante tajo en la frente tras un cabezazo accidental, reclamó que el corte no había sido por golpe legítimo como había indicado el réferi Russell Mora, pero el comisionado Bob Bennett revisó la repetición en las pantallas gigantes y al darse cuenta del cabezazo, en vez de nocaut técnico, pidió que fueran a las tarjetas y ahí se llevó las tres por 49-46.

“Hoy arrancamos la fiesta de México, vamos 1-0 Abel”, dijo el ejecutivo de Golden Boy, Roberto Díaz, en referencia a la competencia con Abel Sánchez, entrenador de Madiev y del rival de ‘Canelo’ Álvarez, Gennady Golovkin. “El sábado empatamos cuando caiga noqueado ‘Canelo’”, respondió el tijuanense.

En la batalla, la experiencia y recursos boxísticos de Pablo César le permitieron dominar a Madiev, quien esperaba conectar un golpe sólido para mandar a la lona al mexicano, pero cuando lo logró un par de veces los soportó bien el de Tlalnepantla, Estado de México, y respondió fuerte con combinaciones a las zonas blandas.

Cano salió cortado en el segundo round, pero su esquina pudo mantener bajo control la herida; en el quinto, tras el cabezazo hacia el final del asalto seguido de un golpe, la sangre era imparable, la doctora indicó que no podía seguir y ahí la decisión se fue a las tarjetas.

“Me sentí muy cómodo hasta el corte. Trabajé muy duro, me gustó que vino a tirarme muchos golpes porque pude tomar ventaja de ello. Si quiere la revancha, se la damos”, externó Cano, quien le quitó el invicto a Madiev. “Me sentí muy bien, empecé lento en los primeros rounds pero empezaba a meter más presión, desafortunadamente llegó ese cabezazo”, apuntó el kazajo, quien quedó con 12-1 y 5 nocauts por 31-7-1 y 21 nocauts por parte del tricolor.

Es Crews nueva campeona CMB en 168 libras

En la pelea co-estelar de la cartelera, la estadounidense Franchon Crews se convirtió en la nueva campeona de peso supermedio del Consejo Mundial de Boxeo, al derrotar a la mexico-estadounidense Maricela Cornejo luego de 10 episodios en los que la nueva monarca dejó en claro su superioridad.

Sólo una tarjeta de los tres jueces, la de Patricia Morse, distó mucho de lo que sucedió en el ring al calificar 95-95, pues Dave Moretti y Tim Cheatman, dieron tarjetas de 99-91 y 99-91, lo cual reflejó finalmente el dominio establecido por Crews, quien mejoró su marca a 4-1 con 1 nocauts, mientras que Cornejo se quedó con 12-3 y 5 nocauts.

Suma Curiel cinco victorias

En la velada, donde, por cierto, se usaron sin contratiempos los guantes No Boxing No Life que no permitieron utilizar este sábado a ‘Canelo’ Álvarez, el olímpico mexicano Raúl Curiel llegó a cinco victorias como profesional y a tres nocauts al vencer a Ryan Pino (8-3, 4 Ko’s) por decisión unánime tras seis episodios en peso Welter.

Curiel comenzó sólido de principio a fin, fue minando al de Puerto Rico hasta que luego de tres rounds se convirtió la batalla en un concierto de combinaciones y empuje por parte del tamaulipeco, representado por el manager Frank Espinoza y entrenado por el legendario Freddie Roach.