Huyen familias del pueblo de Parácuaro

Tras los enfrentamientos entre grupos delincuenciales antagónicos en la localidad de Antúnez, municipio de Parácuaro, autoridades locales habilitaron albergues para el resguardo de al menos 40 familias.

“Las personas salieron de sus casas a consecuencia de la delincuencia. Uno no puede controlar todo esto, la gente escuchó detonaciones, dejó sus domicilios y buscó refugio”, declaró el presidente Municipal de Parácuaro, Huriel Bautista Cabrera, en entrevista con Red 113.

Registros periodísticos reportaron tiroteos desde la noche del martes, por lo que se habilitaron albergues temporales en una escuela, un auditorio y una iglesia.

“Ya ahorita la gente salió a trabajar, me dicen que ahora ya está todo calmado, hablé con el jefe de tenencia (localidad) y con algunas personas y la gente está trabajando aunque no dejan de tener miedo”, agregó.

A la par, este jueves se informó la captura de cinco presuntos integrantes de una célula delictiva en la zona rural de la población de Antúnez.

Medios locales reportaron que en un operativo conjunto entre la Policía Michoacán y la Secretaría de la Defensa Nacional se detuvo a Fortino L., alias “La Boca” y a Jovani H., “El Chaneque” de 22 años y originario de Baja California.

También a Hilario F., alias “El Holanda”; José Luis Á., “El Topoyiyo”, y a Marcos C., cuyo mote es “El Chuparrosa”.

Además, se les aseguraron dos vehículos con reporte de robo, así como fusiles de alto calibre y más de 700 cartuchos útiles.