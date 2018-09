Sonora amaneció violento el viernes; encuentran hielera con cuatro cabezas humanas

Vecinos del Municipio de Bácum localizaron una hielera con cuatro cabezas humanas, así como una mano y un pie. Los hechos se registraron en el sector conocido como la “T”. El hallazgo se registró alrededor de las 4:00 horas de este viernes 14 de septiembre, situación que provocó la movilización de elementos policiacos de las diferentes corporaciones policiacas.

Luego de hacer el levantamiento de huellas y otros indicios, autoridades hicieron el aseguramiento de la hielera con las siete cabezas, así como una mano y un pie. Las cabezas pertenecían a hombres barbados, pelones y con bigote, cuyas edades fluctuaban entre los 25 y 40 años. Hay versiones de que podría tratarse de individuos que horas antes habrían sido ‘levantados’ en Campo 60 y Bácum.

Al parecer, la hielera color blanco tenía un narcomensaje, aunque las autoridades no confirmaron ni negaron la versión, por lo que prevalece el hermetismo sobre este hecho de alto impacto.

Hombres balearon a conductor de tráiler por un estacionamiento en centro de Hermosillo

Un hombre resultó baleado en el abdomen y una pierna tras una discusión por estacionamiento en el Centro Comercial de Hermosillo, según señalan las primeras versiones de personas que estuvieron presentes en el lugar de los hechos. El herido no fue identificado inmediatamente por las autoridades.

Los hechos ocurrieron este viernes alrededor de las 10 de mañana en la calle Serdán y Matamoros, en donde testigos aseguran que la víctima era conductor de un tráiler de la empresa Servicios Eficaces de Trasporte, que hacía maniobras para estacionarse, cuando llegaron unos sujetos a bordo de un vehículo sedan marca Toyota Carola y discutieron con el chofer del pesado camión.

Los conductores se hicieron de palabras por el estacionamiento y los que venían en el auto sedán sacaron un arma de fuego y atentaron en contra del conducía del tráiler. …. El lesionado fue trasladado a un hospital en una ambulancia de la Cruz Roja para recibir atención médica. Hasta anoche no se sabe más sobre su estado de salud.

Se presume que uno de los atacantes es un hombre de entre 45 y 50 años de edad, de tez morena clara y con canas, quien después de disparar en contra de la víctima salió huyendo a bordo de un sedán, color rojo, Corolla, de la marca Toyota.

Tras una persecución entre autoridades policiales y los fugitivos, finalmente encontraron el vehículo abandonado en las calles Félix Soria y Everardo Monroy, de la colonia Centro. Los agresores permanecen prófugos, aunque las autoridades dijeron que han implementado una búsqueda para dar con su paradero.

Me amenazan vía telefónica…Creo que se equivocaron de Gutiérrez

A propósito de violencia, este viernes fui amenazado por la vía telefónica por un supuesto cártel de Sinaloa, en donde inicialmente me vendían protección, a cambio de cuando menos mil dólares semanales, y si no, mi familia la iba pagar. Fueron muchas las amenazas, hasta que decidí colgar el auricular…Creo que se equivocaron de Gutiérrez, yo soy de los Gutiérrez pobres, bien me harían unos mil dólares para abonarle a mis deudas.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso el próximo lunes, con el favor de Dios.

Recuerden: Dios nos regala 24 horas al día y nosotros decidimos qué hacer con ellas…No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy