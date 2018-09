Con emotivo mensaje, Ariana Grande se despide de Mac Miller

Ariana Grande rompió el silencio sobre la muerte de Mac Miller.

Como te informamos, el rapero falleció por una supuesta sobredosis el pasado 7 de septiembre, en aquel momento Ariana guardó silencio y solo publicó una fotografía.

Pero en esta ocasión la cantante envió un mensaje de despedida: “Te adoré desde que te conocí cuando tenía 19 años y siempre lo haré. No puedo creer que ya no estés aquí. Realmente no puedo entenderlo. Hemos hablado de esto tantas veces. Estoy tan enojada, estoy demasiado triste que no sé qué hacer. Fuiste mi mejor amigo por tanto tiempo, por sobre todo. Lamento que no pude curarte o quitarte tu dolor. De verdad quería hacerlo. El alma más amable y dulce con demonios que nunca merecía. Espero que ahora estés bien, descansa”.

Fuente: SDP noticias