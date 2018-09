Buscará “Roma”’ el Óscar para México

La película “Roma”, del director mexicano Alfonso Cuarón, representará a México en la carrera por los premios Óscar y Goya, informó este viernes la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC).

“Roma” luchará por alzarse como Mejor Película Extranjera durante la edición 91 de los premios Óscar y como Mejor Cinta Iberoamericana en la 33 edición de los españoles premios Goya, desveló el presidente de la AMACC, Ernesto Contreras.

En la película, basada en los recuerdos de infancia de Cuarón, el director narra en blanco y negro la historia de Cleo, la empleada doméstica indígena de una familia burguesa de la Ciudad de México en los inicios de la década de 1970.

El largometraje, protagonizado por la actriz debutante Yalitza Aparicio, supone el regreso a México del cineasta, quien no rodaba en su país natal desde “Y Tu Mamá También” (2001).

Aparicio considera la película es una referencia de lo que es México y, aunque está ambientada en la década de los 60, proyecta los estereotipos actuales que rigen la sociedad mexicana.

La protagonista junto con la actriz Marina de Tavira, externaron su orgullo al saber que la película fue seleccionada para competir en premiaciones tan importantes.

“Esta película es amplia, abarca muchos temas entre ellos la diferencia de clases sociales, género, raza, con mucho orgullo presentamos la lengua mixteca de donde somos nosotras originarias y todos estos temas los logró contar Alfonso”, compartió Yalitza Aparicio.

“Hemos creado una idea que nos determinamos por el color, lugar socioeconómico, raza o que si eres de determinada característica sólo llegas hasta cierto nivel.Ojalá que se den cuenta a través de esta película, que las personas no valen sólo por eso, hay cosas más importantes que ver”, externó.

Eugenio Caballero, encargado del diseño de producción del filme, dijo que Roma es un homenaje al poder, fuerza y contrastes del país latinoamericano.

“La película tiene un impacto muy particular y ha arrancado con una repercusión internacional muy exitosa. Es una película con una visión muy propia del director y es lo que está permeando a la gente”, compartió Ernesto Contreras director de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.

A través de un video, que se publicó en la cuenta oficial de twitter de la Academia, y que se transmitió en la conferencia, Cuarón se disculpó por no poder acudir.

“Me da muchísima pena que por motivos personales no pueda estar con ustedes, pero quiero agradecer el honor de que “Roma” haya sido seleccionada para representar a México en los premios Óscar por Mejor Película Extranjera y a los premios Goya por Mejor Película Iberoamericana.

“Roma solo fue posible por la inmensa colaboración de un enorme equipo de trabajo, casi todos ellos mexicanos de talento único”, dijo el cineasta en un video, publicado en twitter, en el que se disculpa por no poder estar en el anuncio de La Academia de Cine.

El largometraje competía con otras 13 películas inscritas en la carrera mexicana hacia los Óscar y con 12 cintas en la de los Goya, entre ellas Museo, de Alonso Ruizpalacios, La Libertad del Diablo, de Everardo González, y Los Adioses, de Natalia Beristáin.

“Roma” se presentó en el pasado Festival de Venecia, donde recibió una calurosa ovación y se llevó el León de Oro, concedido por el jurado que presidió el también mexicano Guillermo del Toro.

Con su película Gravedad (2013), Cuarón se hizo con el premio Óscar al Mejor Director, lo que le convirtió en el primer cineasta latinoamericano en conseguir dicho reconocimiento.

Le siguieron, en años posteriores, sus amigos Alejandro González Iñárritu (por Birdman y The Revenant: El Renacido) y Del Toro (por La Forma del Agua).

A pesar de que la cinta aún no tiene fecha de estreno en México, es posible que a finales del 2018 llegue a todas las salas de cine.

México ha sido nominado al Óscar en esta categoría en ocho ocasiones, la más reciente en 2011 con Biutiful, de Alejandro González Iñárritu, pero hasta ahora no ha ganado la codiciada estatuilla.

En los Goya de España, el cine mexicano ha sido postulado en 16 ocasiones y ha ganado dos premios a Mejor Película Extranjera de habla hispana (una categoría hoy conocida como Mejor Película Iberoamericana), por El Callejón de los Milagros, de Jorge Fons (1996) y Lo que Importa Es Vivir, de Luis Alcoriza (1987).

Las nominaciones a los Premios de la Academia se anunciarán el 22 de enero del 2019, y la gala de premiación será el 24 de febrero.

Los Goya se entregarán el 2 de febrero. Aún no se ha anunciado la fecha de las nominaciones.