“Le cobran la factura” a los de Sicthusa…Y a los que sí que ya les llegó la lumbre a los aparejos por todos lados, a partir del paro camionero que llevaran a cabo hace más de una semana, es a los dirigentes de ($ictuh$a), por como hasta un grupo de concesionarios está ofreciendo sus “cabezas” para solucionar las diferencias que mantienen con las autoridades estatales y llegar a un probable arreglo.

O séase que a ese grado está llegando ese entrampado conflicto trasporteril, por esa desconocida que ahora le están pegando a los principales operadores de la Sociedad Integradora y Concentradora del Transporte Urbano de Hermosillo (Sictuhsa), presidida por José Luis Gerardo Moreno, con lo que se está haciendo valedero aquello de que, para que la cuña apriete, debe ser del mismo palo. De ese pelo.

Luego de que por voz de Graciela Rascón Carrasco, una concesionaria que por cierto tiene fama de ser muy grilla, propusieran hasta cambiar a la dirigencia representada por José Luis, eso luego de instalar una simbólica mesa de diálogo frente al Palacio de Gobierno, dizque representada por alrededor de 300 dueños de concesiones, como una forma de abonarle a la posible solución de ese problemón. ¿Será?

Eso bajo la visión y postura de que deben dejarse de lado los enconos y enfrentamientos para velar por el beneficio del usuario, que es al que finalmente están afectando, al proporcionarle un mal servicio, porque sí bien hay una tarifa desfasada que no les ha permitido ser más eficientes, consideran que esa decisión ya le corresponde evaluarla y tomarla al Consejo Ciudadano del Transporte, que se supone que para eso está.

De tal forma que así está la opción o remoción que Rascón y compañía le están ofreciendo al Gobierno del Estado, a fin de que se coloque a otra persona al frente de las negociaciones y se tenga la certeza de que están haciendo un buen uso de los millonarios recursos que les han canalizado por concepto de subsidios, que ya suman más de $600 millones en lo que va el presente sexenio claudillero. ¡Tómala!

En lo que es un reflejo de que esos transportistas ya no quieren que$o, sino el salir de la ratonera, a sabiendas de eso negocio no está tan mal como lo han querido pintar, pero además porque ya se está confirmando que ahora sí va en serio el proceso de cancelación de las concesiones que le iniciara el Gobierno del Estado, por el pasado 4 de septiembre haber parado y dejado a pie a los usuarios.

Y para prueba está el que ya aflorara, que tres de esos directivos de Sictuhsa ya se ampararan contra una orden de aprehensión emitida por el Juzgado Primero de lo Penal, por los supuestos malos manejos de esas subsidiadas, por un monto de $200 millones de pesos, entre los que están el propio Gerardo Moreno, así como Luis Muñoz Almada y Víctor Hernández Fernández. Así la llamada a cuentas.

Lo que significa que es una prueba inequívoca de que ya no le meterán reversa a esos procesos emprendidos contra esa empresa camionera, por como ya judicializaran ese problema, al que ahora por la vía legal le buscan una salida, y ciertamente que no es para menos, por como los están requiriendo, por las millonadas que le deben al IMSS, Infonavit y demás, al no pagarle esas prestaciones a los choferes.

“Leen la cartilla” a los alcaldes electos…Quien no pudo ser más directo, a la hora de leerles la cartilla a los alcaldes electos, que a partir del domingo habrán de tomar posesión, es el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Adolfo García Morales, al exhortarlos a que tengan mucho cuidado con los que habrán de designar como sus comisarios, para que no se les vayan a infiltrar perfiles no aptos. ¡Zaz!

Pues echado pa´ delante como es García Morales, no se anduvo por las ramas para apuntillar que no han recibido ninguna solicitud para que quienes pudieran asumir esos cargos policiales en los distintos municipios, en aras de que realicen los respectivos exámenes de Control y Confianza, de ahí que les hiciera un llamado a los presidentes municipales, así como a los Cabildos, por ambos ser responsables.

Y sí que adquiere más relevancia esa advertencia que les está haciendo el operador de esa área, a partir de lo que saliera a flote en el proceso de selección que implementara la virtual “presimun” de Hermosillo, Célida López, cuando uno de los prospectos a esa jefatura que ya se había inscrito para competir por ese puesto, fuera ejecutado en Cajeme, lo que provocó que cancelaran esa táctica seleccionadora. ¡Vóitelas!

Es por eso de la alerta que les lanzara Adolfo, tocante a que hay requisitos que marca la Ley de Seguridad Pública que deben cumplirse, como el que sean personas sin antecedentes penales y el haber pasado la mencionada prueba para hacerlos perfiles confiables o de confiar para la sociedad, eso por la Policía Municipal ser la primer respondiente, a partir del nuevo Sistema de Justicia Penal. De ese tamaño.

Así que a dichos munícipes les dejaron muy bien aclarado, que sobre aviso no habrá engaño, porque en caso de que los nuevos titulares de esas jefaturas policíacas incumplan con esas disposiciones, no podrán ser registrados como tales en la Plataforma México, con lo que no tendrán categoría de policías y no podrán portar armas, ya que lo que es él no les autorizarían ninguna licencia al respecto. ¡Órale!

Dan “reprobada” a director de la UPN…Una vez más se demostró que por donde menos se espera salta la liebre, por la reprobada que le dieran al director de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), un tal Roberto Lagarda, representada por una manifestación que hicieran los estudiantes, al tomar la sede, ubicadas en la Colonia Bugambilias, además de cerrar la calle Ley Federal de Trabajo. ¡Ñácas!

Toda vez que de esa forma o mediante esa protesta el alumnado inconforme sacó a flote una serie de irregularidades soterradas que no habían sido atendidas, con el fin de contar con mejores condiciones de estudio, de ahí que también “le pegaran” su exhibida a los achichincles de Lagarda, como el Subdirector, Abraham Madero, y la coordinadora de gestión, Mercedes Quijada, con lo que agarraron corte parejo.

Lo anterior al hacer públicas una serie de anomalías que enfrentan y que desde mucho que deberían de haber sido resueltas, por ser de las llamadas de “Primaria”, como el que no cuentan ni con agua potable, así como tampoco mantenimiento en las aulas y ni una puerta principal, de ahí que tengan que ingresar por el estacionamiento, con el consabido riesgo que eso implica, lo que está de no creerse. ¡Pácatelas!

De ahí que ante esa ventaneada que les dieran a los de la UPN, la primer pregunta que surgiera, es referente a que si entonces qué hacen Roberto y sus subalternos, que no sea más que cobrar sus buenos sueldos, por no garantizar la más elemental operatividad de ese plantel, como finalmente se los echaran en cara con esa manifestada, y que también ventilaran mediante una carta que redactaran. ¡Qué tal!

No por nada es que ante esa rebelión ahora sí apareció la titular del Centro Regional de Formación Profesional Docente, la susodicha de Lucía López Cortez, quien sólo así atendió a los manifestantes, con los que se comprometió a solucionar sus demandas a la mayor brevedad posible, por lo que solamente así levantaron ese movimiento, pero con la amenaza de que lo volverían a reiniciar si no les cumplen. ¡Ups!

¿No dará el “grito” alcalde de guaymense?…El que vaya que está denotando tener maldad, es el repudiado saliente Presidente Municipal guaymense, el panista de Lorenzo De Cima Dworak, al filtrarse de que trae toda la firme intención de cancelar la ceremonia del “Grito” del 15 de septiembre en Guaymas, para que los ciudadanos no “le peguen de gritos” por su decepcionante gestión. De ese vuelo.

Eso ante el miedo o temor de Lorenzo, de que la clásica gritería ciudadana del ¡Viva México! se conviertan en puros abucheos en su contra, como consecuencia del fracasado trienio que ha encabezado y que concluirá mañana sábado, de ahí que se supiera que le comentara a unos de sus contados regidores más allegados, el que estaba pensado muy seriamente el no llevar a cabo ese acto patrio. ¡Palos!

Luego entonces a ese punto es que estaría tocando fondo el desgobierno presidido por de Cima Dworak, si se toma en cuenta que la primera vez que no se celebrara ese ritual con sentido revolucionario, es en el 2016, pero por cuestiones de seguridad, por en ese año haberse suscitado un acontecimiento de alto impacto, como es un asalto a un banco, donde muriera una mujer que quedara entre el fuego cruzado.

Es decir que sólo por una causa de fuerza mayor se ha optado porque los guaymenses no vitorearan a sus héroes patrios y ahora por el fiasco que ha sido “El Lencho” De Cima, en caso de que se sostenga en su postura de sacarle la vuelta a los guaymenses, para que no le griten sus verdades, como esa de que ni siquiera tuviera la capacidad para asegurarles el servicio de recolección de basura. Así el tache.

Con lo que está de más el señalar con dedo de fuego, que si Lorenzo finalmente no da el famoso “Grito”, prácticamente estaría saliendo por la puerta de atrás, de ahí el porque ya se diga, que hasta a las mayorías ya les da pena ajena, por desde ahora estar siendo considerado como el peor alcalde en la historia de ese puerto, lo que ya es decir mucho, por haber otros que tampoco “han hecho malos quesos. Así el dato.

