Recomienda elegir con cuidado a próximos comisarios

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado no ha recibido ninguna solicitud para que quienes pudieran asumir los cargos de comisario general en los distintos municipios realicen el examen de Control y Confianza.

El secretario de Seguridad, Adolfo García Morales, afirmó que salvo en un caso, del cual omitió el nombre del Municipio, se acercó a pedir información de los posibles aspirantes.

“Un llamado a los alcaldes, que la decisión más importante hoy, por el tema de la seguridad y por ser la Policía Municipal la primer respondiente, es que tengan mucho cuidado en elegir a sus comisarios, a los cabildos les digo porque no es una facultad exclusiva de los presidentes municipales, les digo que tengan cuidado en aprobar quiénes serán sus comisarios de policía”, expuso.

Apuntó que hay requisitos que marca la Ley de Seguridad Pública los cuales deben de cumplirse; y deben ser personas sin antecedentes penales o que no hayan pasado el examen de Control de Confianza.

“A reserva de verificar en el C3, no he recibido ninguna solicitud de información, es muy importante porque incluso muchos pueden traer gente de fuera del Estado y en Plataforma México nosotros tenemos la información para ver el desarrollo de la función policial”, explicó.

Detalló que en caso de que se incumplan con los requisitos los nuevos comisarios no podrán ser registrados como tales en la Plataforma México, no tendrán categoría de policía y no podrán portar armas.

“No podemos subirlos a Plataforma México, no pueden tener categoría de policía si no reúnen esos requisitos y quienes lo subimos somos nosotros. Otro aspecto, yo no firmaré ninguna licencia para utilizar armas si no tienen su examen de control y confianza”, indicó.

Puntualizó que el incumplimiento de la Ley de Seguridad Pública lleva responsabilidad penal para los alcaldes que permitan que comisarios que no cumplan con los requisitos porten armas.