¿Los hermosillenses nos estamos acostumbrando a las balaceras?

Tal y como damos cuenta hoy en nuestra nota de portada de Entorno Informativo, la colonia Palo Verde fue escenario de sendas balaceras a plena tarde y ante decenas de curiosos, que ni crea que hicieron por resguardarse sino que tomaron fotos y videos de los momentos en que elementos de la AMIC mataban a cuatro personas.

Es decir, que no estamos preparados ni nos preocupamos por saber qué hacer en este tipo de hechos, que lo principal es no ponerse en la línea de fuego y no entorpecer la labor de los agentes policiacos, además de resguardarse para no ser víctima de una “bala perdida”, como tristemente ya ha ocurrido.

Sin embargo, durante la tarde de ayer quedó más que evidenciado que la curiosidad o el morbo son más importantes que ponernos a resguardo así como a nuestra familia, de tal suerte que observando los cuerpos que yacían en el piso lo mismo se observó a niños que a adultos.

Cabe señalar que los elementos policiacos de inmediato colocaron un cerco para tratar de alejar a los curiosos, sin embargo, hubo la oportunidad de que algunos tomaran fotografías de como quedaron los cuerpos de los hombres abatidos, quienes según informó posteriormente la Fiscalía de Justicia, tenían antecedentes criminales e intentaron “levantar” a una mujer.

Lo lamentable de esto es que además de desconocer los protocolos que deben de cumplir los ciudadanos para evitar ser víctima de alguna bala perdida o para no entorpecer las labores policiacas, los menores ven como algo “emocionante” un hecho que, de entrada no tendrían ni porqué atestiguar, y que aunque no lo reconozcan, seguramente les causará cierto temor.

Claro que también se dio el caso en los que imperó la cordura y según dijo una vecina “yo me tiré al piso porque parecía que estaban aquí adentro” aunque la balacera fue a unas casas de donde se ubica la que habita, en el exterior de un local utilizado para piñatas.

Ojalá que no nos acostumbremos a este tipo de situaciones, aunque no está de más revisar qué hacer ante un hecho como el de ayer, ocurrido en una colonia sumamente popular, a una hora en la que muchas personas están en la calle, por lo que sería bueno que se implementara una campaña en redes sociales y medios de comunicación para dar a conocer como resguardarse y evitar ser una víctima inocente en este tipo de acontecimientos.

“Se apretará más el cinturón” el gobierno al reforzar plan de austeridad

Desde que inició la administración de Claudia Pavlovich Arellano, encontró que las arcas del Estado estaban vacías, tras el saqueo de que fueron objeto durante el gobierno de Guillermo Padrés, por lo que se implementó un plan de austeridad y de creatividad para salir adelante con los planes y proyectos, pero también con el pago de proveedores.

De esta manera, poco a poco, se ha ido saliendo de la quiebra en que dejó al Estado la anterior administración y las obras realizadas están a la vista de todos.

Sin embargo, ante un futuro complicado a nivel nacional por la situación económica debilitada en que se encuentra el país, la mandataria estatal ordenó “apretarse más el cinturón”.

De esta manera, se evitarán los eventos en lugares que se tengan que rentar, se eliminarán las escoltas, salvo las de la propia gobernadora y del personal de seguridad, pero también se cancelarán plazas por honorarios y eventuales, entre una lista de medidas que dio a conocer el Secretario de Hacienda, Raúl Navarro Gallegas, que estarán vigentes en la segunda mitad del sexenio de la mandataria estatal.

Con esto se busca no afectar los programas prioritarios como Salud, Educación, gasto social, por lo que tendrá que aumentar la creatividad para hacer más con mucho menos.

