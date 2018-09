Evitan “cara a cara” entre “El Canelo” y GGG

Después de siete meses, todos esperaban que “El Canelo” y “GGG” se pusieran cara a cara… algo que no sucedió.

La rivalidad entre Saúl Álvarez y Gennady Golovkin va en serio, tanto que en la conferencia de prensa que se organizó esta tarde, los púgiles posaron por separado.

La última ocasión que estuvieron frente a frente fue a finales de febrero, cuando presentaron la segunda pelea en Los Ángeles, mismo que se tuvo que posponer de mayo a septiembre por el positivo por clembuterol del púgil mexicano.

La tarde de ayer, el teatro K del Hotel MGM fue la sede para realizar la última conferencia de prensa del combate del próximo sábado, mismo que se realizará en la T-Mobile Arena.

Normalmente, los boxeadores al final de la conferencia se ponen cara a cara para posar para las cámaras, pero esta vez los promotores y los equipo acordaron no hacer el careo.

Tanto Saúl como Gennady posaron por separado para las cámaras.

En lo que fue la conferencia, los insultos que se han venido dando por parte de ambos equipos no se dieron, tanto “El Canelo” como Golovkin, junto con sus entrenadores, fueron respetuosos y se abocaron a lo boxístico.

“A mí no me gusta hablar y lo que hablo es arriba del ring”, comentó el tapatío.

En tanto, el campeón mediano del CMB y AMB dijo que le darán al público una gran pelea.

“Es una pelea que quiere toda la gente y por eso vamos a darles, una gran pelea. Yo saldré a dar lo mejor de mí”, expresó el kazajo.

Se desconoce si el viernes en el pesaje se hará la misma tónica, no ponerlos cara a cara para evitar un posible enfrentamiento.