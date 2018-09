Descartan ola de violencia en Hermosillo

No existe escenario en Hermosillo para que sea comparado con Cajeme por los delitos de alto impacto sucedidos, declaró Adolfo García Morales.

El titular de la Secretaría de Seguridad en Sonora manifestó que los hechos violentos ocurridos en la capital del Estado difieren con los de Ciudad Obregón.

“Hermosillo no está como Cajeme, no son las mismas circunstancias, no es la misma conformación del narcomenudeo y ni tampoco de grupos antagónicos de delincuencia organizada”, comparó.

El funcionario precisó no contar con datos o información que haga suponer que una ola de violencia similar a la de Cajeme, se pueda presentar en Hermosillo.

“No tenemos información que nos diga que vamos a tener el mismo escenario de Ciudad Obregón, hasta donde tenemos nosotros, no se trata de acciones entre grupos antagónicos, lo que sucede en Hermosillo”, aclaró.

Mala percepción en seguridad es culpa de Policía Municipal

En Hermosillo se trabaja en coordinación entre todas las corporaciones pero, “hay que recordar una cosa, que la Policía Municipal tiene muchas patrullas que no están en circulación, incluso en estos días por falta de gasolina, eso lo dijeron ellos mismos, no yo”, declaró García Morales.

“Estamos actuando fuera de protocolo, la Policía Estatal de Seguridad Pública es subsidiaria y es para atender delitos de alto impacto pero estamos acudiendo a reportes hasta de violencia intrafamiliar.

“Siempre vamos a estar ayudando, no hay obstáculo para ello pero la primera responsabilidad es de la Policía Municipal”, destacó.

Por otra parte, las personas señalan que el 911 no sirve porque los policías no atienden los reportes, pero eso no es así, subrayó.

“Los municipales no salen a los llamados, situación que es notada por los delincuentes y también por la sociedad, lo cual crea una percepción de inseguridad en las personas”, destacó.

Existe la esperanza de que en los próximos días, con la nueva administración, la situación cambie y todas las patrullas de la Policía Municipal estén en servicio, puntualizó.