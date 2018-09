Concesionarios piden diálogo con autoridades 

Concesionarios de distintas empresas que prestan el servicio del transporte público urbano en Hermosillo están dispuestos a cambiar de dirigentes para tener un diálogo cordial y sin fricciones con las autoridades.

Un grupo representativo de alrededor de 300 concesionarios de las distintas empresas, instalaron una mesa de diálogo enfrente de Palacio de Gobierno, donde pidieron ser atendidos por la Gobernadora.

Graciela Rascón Carrasco, quien es concesionaria, explicó que han estado en pláticas con el secretario de Gobierno, pero no les queda claro qué es lo que requiere el Estado, pues demeritan el servicio, la transparencia en el manejo de los recursos, pero también dice que el modelo de trabajo es bueno.

“¿No quieren la empresa o no quieren a sus dirigentes? Ese es uno de los puntos a tratar, si no quieren a los dirigentes hay formas y modos de cómo resolverlo, les traemos un sin fin de propuestas que han sido lluvia de ideas de los concesionarios. Yo creo que aquí ya se volvieron cuestiones, que hasta se ven de tipo personales, entre lo que es el Gobierno y nuestros dirigentes”, expuso.

Detalló que quieren una solución y dejar de lado el encono en beneficio del usuario, pues es su cliente del cual están conscientes debe de dar un mejor servicio, pero la tarifa desfasada no se los ha permitido.

“Queremos que la Gobernadora vea las caras de los concesionarios reales, que no vea a un Merardo Chávez, que no vea a un José Luis (Gerardo), un Jorge Muñoz, yo creo que ya esas voces, esas caras, ya no se toleran unos a otros”, subrayó.

Solicitó dialogar objetivamente sin enfrentamientos o facetas de buenos o malos, para lo cual están dispuestos a dejar de lado a las actuales dirigencias de las distintas empresas.

“Por parte del Gobierno y por parte de nosotros, nuestros interlocutores están chocando y no están llegando a ningún acuerdo; entonces, vamos haciéndolo directamente nosotros con ellos, con propuestas, queremos construir, no destruir”, indicó.

Manifestó que otra de las propuestas es que las empresas cuenten con un gerente general que sea de la confianza del Gobierno, que brinde transparencia en el manejo de los recursos provenientes de las tarifas y que tenga un correcto destino.

Apuntó que otro de los planteamientos es que haya un padrón con la SEC de las tarjetas de estudiantes y un mejor control en general de éstas, pues actualmente las utilizan personas que no son los titulares.

Asimismo, enfatizó que el costo de los insumos los ha rebasado para otorgar un mejor servicio e incluso para tener ganancias, pero también están conscientes en que el usuario no puede pagar un aumento a la tarifa.

“También tenemos lado humano, sabemos que la gente no lo puede pagar, eso nos queda muy claro. Una persona que gana mil 400 pesos a la semana y que gasta 40 pesos diarios en camión, cómo va a sobrevivir en su casa, cómo va a comer, es ilógico y lo entendemos, para eso hay formas de manejar eso y para eso el Gobierno tiene que ver también esa parte, que no se nos olvide que somos corresponsales”, puntualizó.