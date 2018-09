Aprueban iniciativa contra suicidios

Aprueban iniciativa contra suicidios…Y para más que las instancias oficiales de todos los niveles, el que sí que está haciendo más por la prevención de la vida de quienes tienen tendencias suicidas, es el diputado panista, Moisés Gómez Reyna, por como en la última sesión del Congreso del Estado aprobaran la Ley de Prevención del Suicidio de Sonora que promoviera. De ese pelo.

Ciertamente que dicha iniciativa de Gómez Reyna no pudo haber sido más oportuna, después de la conmoción que causara el suicido de una niña de 14 años en la colonia Los Arroyos, quien acabó con su existencia el pasado domingo, en una casa abandonada, precisamente 24 horas antes del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, fecha en la buscan concientizar contra ese tipo de hechos. ¡Tómala!

Y es que tal legislación pretende fomentar la prevención por lo expuesto que están los jóvenes ante toda clase de malas influencias, como lo demuestra el que en esta ocasión la menor advirtiera que se suicidaría, sin que nadie hiciera nada para evitarlo, de ahí que terminara por cumplir su fatídica amenaza, y de paso se demostrara que no existen los protocolos o programas para impedirlo. ¡Pácatelas!

Aún y cuando en los años recientes Sonora se ha colocado por encima de la media nacional, en cuanto a esa mortal problemática, como lo exhibe que en el 2017 ocupara el cuarto lugar en el País; en tanto que en el 2016 hubo 218 muertes por esa causa, eso como resultado de que ha habido un aumento a razón del 10% anual de manera sostenida, sin que se hiciera nada en forma de manera preventiva. ¡Vóitelas!

Es por eso del acierto que representa esa legislada impulsada por el legislador del PAN, para que de aquí pa´l real ya se actúe con todas las de la Ley al momento de conformar un frente interinstitucional o Consejo Estatal que pueda ser consultivo y que tenga la participación de organismos de organización civil, en coordinación con los ámbitos gubernamentales federal, estatal y municipal. ¿Cómo la ven?

En lo que sería un órgano que estaría a cargo de la Secretaría de Salud, en aras de sumar esfuerzos con otras áreas de gobierno y privadas, a fin de impedir tragedias como la ahora representada por la jovencita que “escapara por la puerta falsa”, como se le llama a esas muertes provocadas y que pueden tener muchas causales, que por desgracias no son detectadas a tiempo. Así de trágico.

Toda vez que a final de cuentas no se trata de buscar culpables o el quién no ha hecho su parte, sino más bien el crear medidas de solución para que esas lamentables auto inmolaciones ya no continúen sucediendo, si se analiza que hasta en el Facebook existe un sistema que alerta cuando alguien ventila que tiene esas intencionales fatalistas, pero sin que hasta ahora haya sido suficiente. De ese vuelo.

De ahí la trascendencia de esa propuesta concretada por Moisés, con el voto aprobatorio de los diputados, porque con eso ya habrá más elementos legales para proceder o el hacer algo con más formalidad, que no sean las simples prácticas de orientación que hasta hoy dan, porque esas mortuorias estadísticas hacen ver que hace falta ir más allá, eso al prevenir sobre ese latente riesgo. ¿Qué no?

“Dan luz” sobre excesivos cobros de CFE…Al que todo hace indicar que por estos días “se le va juntar la chamba”, es al dirigente de la Unión de Usuarios (UU), Ignacio Peinado, a raíz del de a cómo han aflorado las quejas por los altos cobros que han llegado en los más recientes recibos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que por algo son considerados excesivos y abusivos. De ese tamaño.

Motivo por el que han arreciado las denuncias por parte de los usuarios de esa por algo tachada como leonina paraestatal, porque a pesar de que normalmente ya tienen estimado un consumo de “luz” por estas fechas de calor, a partir del uso que hacen de sus aparatos electrónicos, y principalmente de las “refrís”, pero dan cuenta que en la última facturación, que comprende los meses de julio y agosto, se les disparó.

La verdad que no son para menos los chines y jotas que se están escuchando contra la CFE, porque en la mayoría de los casos que han salido a flote o hecho públicos, hacen saber que esa cobranza casi casi se las dobletearon y lo “píor” es que sin darles una explicación, ya que al hablar a la Línea de “Atención” del 071, simplemente les salen con que les “cortarán” el servicio si no pagan en el plazo fijado. ¡Palos!

No en balde es que ante ese abu$o en poblado las especulaciones no se hayan hecho esperar, tocante a que en un descuido y los de la también llamada “Comisión” están en el “Año de Hidalgo”, por aquello de que no quieren dejar algo o en el menos peor de los casos suponen que tal vez se trate de una estrategia para hacerse de recursos extras y no dejarle tantas deudas a los funcionarios entrantes. ¡Zaz!

Sin embargo y cualquiera que sea la cuestión, lo único cierto es que a Peinado Luna ya debió habérsele “prendido el foco”, tocante a ese malestar que ha cundido contra esa dependencia, por no ser común que la generalidad esté “poniendo el grito en el cielo”, porque a todas luces les están cobrando de más y por encima de lo que generalmente liquidan, y es que hay quienes no tienen para apoquinar esas cantidades.

Promueven política de mujer a mujer…En lo que está visto que será una relación política de mujer a mujer, el que es evidente que dejó una muy buena impresión, es el encuentro que sostuvieran en Palacio de Gobierno la alcaldesa electa de Hermosillo, Célida López, y la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, para analizar el panorama que habrá de enfrentar la emanada de Morena. ¡Órale!

Pues al margen de que López Cárdenas le reseñará a Claudia las dificultades financieras que sorteará, con una deuda de poco más de mil 800 millones de pesos y problemas en servicios públicos como el de basura, de ahí que manejara que hasta piensa hacer “tandeos” al respecto y que la recolección sea una vez por semana, lo rescatable es el conducto de operación que tendrá con el Gobierno del Estado. ¡Qué tal!

Porque para ese efecto o el tener una relación con Célida, Pavlovich Arellano designó a su siempre diligente encargada de la Oficina del Ejecutivo, como es Natalia Rivera, quien vaya que le entiende al manejo y trato polaco, lo que dan por descontado que facilitará que se lleve la fiesta en paz. ¿Será?

Si se toma en cuenta que lo que es al secretario de Gobierno, Ernesto Pompa Corella, ya antes lo habían vetado, de ahí que mejor optaran por nombrar a otro emisario para abonarle a una relación productiva, en la que se privilegien las diferencias sobre las posibles diferencias, pero sobre todo en la que se minimicen los probables choques de opinión y que impere una política de sumar, más que de restar.

Y para eso consideran que Rivera Grijalva tiene el perfil, además de que en mucho ayudará la actitud conciliadora asumida por la virtual “Presimun” originaria de Puerto Peñasco, al reconocer que será por demás importante el estar coordinados con la esfera estatal, por el respaldo que habrán de necesitar, de ahí que incluso twitteara que será clave el trabajar en positivo, al margen de enfoques de Partido.

Hace su chamba la alcaldesa saliente…Con todo y los peros que le puedan poner, al cierre que está teniendo la presidenta municipal hermosillense saliente, Angelina Muñoz Fernández, pero es evidente que por ella no está quedando, a la hora de hasta el final intentar cumplir con los compromisos contraídos, como es el del Parque Metropolitano localizado por rumbos del Estadio Sonora al Poniente.

Para prueba está el recorrido que hiciera Angelina Lourdes por ese lugar, para dejar constancia del avance que lleva esa obra, que estaba llamada a ser de las distintivas del actual trienio priísta, y que si bien en su gestión ya no le alcanzará el tiempo para inaugurarla, pero no por eso la están “dejando tirada”, sino que por el contrario le acaban de canalizar una nueva inversión para que siga en curso. Así el dato.

Así que es por eso que Muñoz Fernández y sus principales colaboradores dieran santo y seña de lo que será ese “pulmón verde”, con el que además ayudarán a reducir la contaminación por polvo, sumado a que aprovecharán el agua procesada en la Planta Tratadora, formando un lago artificial al que ya han migrado la mayoría de las aves que se refugiaban en los pestilentes cuerpos de agua del bulevar Quiroga.

Porque en base a lo proyectado y reseñado por la munícipe de esta Capital, en las poco más de 80 hectáreas destinadas para esa área verde, tienen programada una forestación de al menos mil plantas, 100 de las cuales fueron plantadas en esta ocasión por la propia Angelina y quienes la acompañaron a esa supervisión que tuviera lugar en días pasados, como un síntoma de que le han seguido “abonando”.

Luego entonces de ahí la apuesta que hay, para que las autoridades municipales entrantes le den continuidad a esa clase de obras que deben ir más allá de una administración, para que prevalezca el beneficio de los hermosillenses, al margen de colores partidistas, porque ese Parque Metropolitano le daría a esta “Capirucha” un espacio que pocas ciudades tienen en la República Mexicana. A ese punto.

