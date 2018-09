Sia festeja 8 años de sobriedad

Sia está celebrando uno de los más grandes logros en toda su vida: se ha mantenido sobria por 8 años.

La artista, de 42 años, lo informó a través de sus redes sociales: “Ocho años sobria hoy. Te amo, continúa. Puedes hacerlo”, tuiteó.

En el 2013 declaró a Billboard: “Todo lo que quería hacer era escribir para estrellas del pop. Por una razón u otra nunca pasó. Luego me hice adicto al Vicodin y la oxicodona, y siempre fui una bebedora, pero no sabía que era una alcohólica. Estaba muy contenta de ser una artista y cada vez me encontraba más y más enferma”.

Felicidades, Sia.

Fuente: SDP noticias