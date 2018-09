“Si Mohamed quisiera ayudar a Maradona, lo hubiera mandado a un hospital”: ‘Chelis’

José Luis Sánchez Solá, técnico que dirige actualmente en la Segunda División de Estados Unidos, aseguró que Diego Armando Maradona tiene poco que aportar a Dorados, pues lejos de ser un buen estratega, es una persona enferma.

“Por supuesto que no va a hacer nada y no porque no sepa, sino porque no puede. Es un ser humano que está enfermo y no se da cuenta quien lo contrata, ni sus allegados, que es un ser humano, más allá de lo que haya hecho como futbolista. Es un ser humano que está enfermo y más que contratarlo, necesitarían los grandes clubes del mundo, el gran futbol del mundo, ayudarlo a salir de su enfermedad. Es obvio que está enfermo”.

JOSÉ LUIS SÁNCHEZ SOLÁ

En ese sentido, el popular ‘Chelis’ adelantó que Maradona terminará por ser despedido del Gran Pez, ya que reincidirá en esas conductas que han afectado su desempeño deportivo en el pasado. Además, consideró que la decisión del conjunto sinaloense fue errónea porque busca aprovecharse del aspecto mediático sin reparar en que el argentino es una persona como cualquier otra.

“Es un ser humano, no es una máquina, no es una luminaria, no es una marquesina. Es un ser humano del cual se están aprovechando. Obviamente, al estar mal no les va a funcionar y lo van a acabar corriendo, y lo van a acabar despidiendo, porque está enfermo, va a reincidir en las cosas que acostumbra este señor. Tú no puedes agarrar a un ser humano para beneficiarte, eso es prostitución”, agregó.

Finalmente, sugirió que los amigos de Maradona, como el propio Antonio Mohamed, quien recomendó a Diego Armando venir al futbol mexicano, deben ayudarlo a superar sus problemas de adicciones.

“A un ser humano enfermo, otro ser humano lo tendría que ayudar. Quizá dorados sería el menos indicado para hacerlo. La gente de Argentina, la gente del Nápoli, donde ha estado Maradona; esa gente lo tendría que ayudar”.

“Mohamed, si lo quisiera ayudar y fuera su amigo, lo manda a un hospital antes de darle un equipo en Culiacán. Eso no es ser amigo, pero bueno, cada quién que entienda la palabra amistad como quiera”, sentenció.

Fuente: SDP noticias