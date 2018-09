Persiste Morena en derrumbar evaluación a maestros

En un entorno en donde los jóvenes egresan de las universidades cada vez peor preparados derivado de su propio desinterés y el de sus maestros, es lamentable que por intereses políticos se cancele la evaluación a los docentes con la que se estaba incentivando una generación de profesores mejor preparados y más interesados en mejorar las condiciones del alumnado

Los diputados federales de Morena, hicieron valer su mayoría en la Cámara baja y lograron que se aprobara un exhorto, obviamente presentado por ellos, mediante el cual solicitan a la Secretaría de Educación Pública, la suspensión de las evaluaciones “hasta en tanto sea revisado o en su caso reformado el marco normativo que rige dichos procedimientos”.

Así que prepárese para que regrese el influyentismo, amiguismo y tráfico de plazas para ingresar como maestro o director de las instituciones educativas, que es lo que más ha peleado la Coordinadora Nacional de la Educación, cuyos agremiados se niegan a ser evaluados, como si fueran una raza aparte, ya que el resto de los trabajadores a diario somos sometidos a evaluación o escrutinio en nuestras labores.

Lo peor es que, quien a final de cuentas “paga el pato”, es el joven que egresa de los distintos niveles educativos con conocimientos insuficientes, de tal suerte que según una firma privada, más del 34 por ciento de los estudiantes en México de nivel medio y superior, no tiene comprensión de lecturas avanzadas, ni generan una opinión crítica de las mismas, por lo que es necesario fomentar la lectura crítica.

Según esta empresa especializada en clases extra escolares de matemáticas y lectura, de acuerdo con la última prueba del Programa Internacional de Evaluación de los Alumnos (PISA), los alumnos sobre todo de nivel medio y superior no comprenden lo que leen.

Y aunque recientemente los resultados de esa prueba habían mostrado alguna mejoría, incluso en Sonora los alumnos habían recuperado los primeros lugares, según destacó en su momento el entonces Secretario de Educación y Cultura, Ernesto de Lucas, con esta postura de los morenistas, difícilmente se logrará avanzar y mejorar el nivel educativo de niños y jóvenes.

Lo peor, es que esos jóvenes que están egresando deficientemente preparados serán los que tengan en sus manos el futuro del país, de la ciencia, salud y la cultura, así que ya sabrá cómo nos irá a ir a quienes tengamos que depender de sus conocimientos.

Pretende CFE entregar recibos vía correo electrónico

Esta semana vecinos de colonias ubicadas al norte de la ciudad, fueron notificados vía telefónica por parte de personal de la Comisión Federal de Electricidad, que debido a un problema técnico no se había logrado entregar los recibos que tenían como fecha de vencimiento el 10 de septiembre, por lo que los urgía a realizar el pago.

Además, el personal que hizo las llamadas solicitaba “amablemente” que se informara a vecinos y conocidos sobre esta problemática, como si “la empresa de clase mundial” no tuvieran capacidad económica para contratar un anuncio en la radio, televisión o prensa, para dar a conocer lo que les interesa, pero que también afecta a los usuarios.

Para sorpresa nuestra, ayer nos enteramos que en Ciudad Obregón cientos de usuarios se llevaron el coraje de su vida, ya que les cortaron el servicio por falta de pago, porque no se percataron que los recibos se los habían hecho llegar vía correo electrónico y que ésta será la nueva forma de facturación ¡qué tal! como si estuviéramos en un país de primer mundo.

La cuestión es, ¿qué pasa con las personas que no utilizan esta plataforma? Porque si bien es cierto que en México gran parte de la población tiene acceso a internet, no todos están familiarizados con los correos electrónicos, sobre todo cuando se trata de adultos mayores, entonces, ¿cómo le irán a hacer? O aquéllos que viven en rurales en donde no se cuenta con acceso a la red… Esperemos que se reconsidere la propuesta y ante su negligencia se amplíe el plazo de pago.

Correo electrónico [email protected]