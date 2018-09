Se capacita sector patronal en transparencia y datos personales: Francisco Cuevas

Empresarios sonorenses afiliados a la Confederación Patronal de la República Mexicana recibirán asesoría para el ejercicio de su derecho de acceso a la información y en el manejo y protección de las bases de datos personales que posean, luego de firmar convenio de colaboración con el Instituto Sonorense de Transparencia (ISTAI).

Se trata de “un esfuerzo para permear en el sector privado la cultura de la transparencia y, particularmente, la protección de los datos personales, que es una responsabilidad legal también de los particulares”, apuntó Francisco Cuevas Sáenz, comisionado presidente del Instituto, al signar el acuerdo de trabajo junto al comisionado del ISTAI Andrés Miranda Guerrero.

La Coparmex Sonora Norte estuvo representada por el presidente de su consejo directivo estatal, Arturo Fernández Díaz-González, quien manifestó el interés por ampliar entre el gremio patronal el aprovechamiento de los derechos de transparencia y, al mismo tiempo, estar al día sobre las responsabilidades en la protección de los datos personales de sus clientes, proveedores y hasta empleados.

El comisionado Miranda Guerrero apuntó que las empresas pueden convertir en una oportunidad para sus negocios la obligación de proteger las bases de datos personales que posean, “pues a pesar de que hay quienes lo ven como una carga, esto terminará beneficiándoles al ganar confianza entre sus clientes, proveedores y empleados”.

El presidente del ISTAI puntualizó que “en especial los empresarios deben cuidar la generación de sus avisos de privacidad y la atención a los derechos ARCO”, sobre lo cual ya se prepara una agenda de capacitación como primera actividad dentro del convenio.

Hermosillo podría convertirse en la ciudad más “cochinona” del país al no recogerse la basura

La ciudad de Hermosillo se convertirá en un basurero la próxima administración municipal, en donde por indicaciones de la alcaldesa electa, Célida López Cárdenas, solo se recogerá la basura una vez a la semana. Esto lo confirmó Norberto Barraza Almazán, próximo director de Servicios Públicos Municipales. No creo que esa sea la solución para dejar a la capital de Sonora sin este importante servicio. Independientemente de la crisis económica, esta no es bueno para la salud.

Norberto, aunque hace mucho tiempo que no vive en Sonora, conoce bien la problemática del municipio, ciudad capital de Sonora, que en tiempos de la alcaldesa Alicia Arellano Tapia, madre de la actual Gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, fue considerada la ciudad más limpia de México. Ahora, con esta medida tomada por las futuras autoridades, será todo lo contrario…Que Célida le pida un préstamo a su jefe, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

Así podría empezar con el pie derecho su administración 2018-2021, que inicia el próximo 16 de septiembre…Los hermosillenses tiene muy bien inculcado el sentido de la limpieza y son pocos los “cochinones” que tiran la basura. Usted debe de recordar que siempre ha habido por parte de las autoridades campañas para poner la basura en su lugar. Precisamente, en una de las campañas se manejaban textos y videos de los “cochinones”. Hermosillo es una ciudad limpia por naturaleza.

La próxima presidenta municipal debe de asesorarse con los últimos alcaldes de Hermosillo, que eran originarios de esta ciudad capital, María Dolores del Río Sánchez, Javier Gándara Magaña, Ernesto Gándara Camou, Alejandro López Caballero, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, entre otros, para que tome las decisiones correctas al respecto. “Se le podría venir el mundo encima a Célida”. Los hermosillenses no están acostumbrados a la basura, menos en sus calles y avenidas.

Los hermosillenses “a la buena de Dios”, sin patrullas para la vigilancia pública

Tengo 43 años en el periodismo diario y nunca me había tocado que las patrullas no prestaran servicio a la comunidad por falta de gasolina. En estos últimos meses las patrullas se encuentran estacionadas por falta de combustible. Otras, los mismos agentes les echan gasolina con dinero de su bolsa. Me cuentan, que policías “le hacen la parada” a los automovilistas para pedirles dinero para cargar combustible. Parece cosas de “memes”, pero dicen que sí es cierto. La pura verdad.

Con esta realidad que se está viviendo en Hermosillo, se nota que la crisis económica por la que está pasando la Comuna es en serio. Aunque la alcaldesa presenta números “alegres” en donde todo está bien. Se habla de una buena administración, entonces, ¿qué es lo que está pasando? La ciudad capital de Sonora no debe de quedarse sin seguridad, más en estos tiempos que los asaltos, asaltos a mano armada a personas y negocios se han incrementado, aunque se diga lo contrario.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

