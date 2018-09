Desmiente vídeo donde océanos Pacífico y Atlántico se encuentran sin mezclarse

En 2015 se difundió un video a través de Youtube en el que se muestra un punto en el estrecho de Georgia, donde el río Fraser, en Canadá, se encuentra con el Océano Pacífico.

El clip publicado por la contadora, originaria de Seattle, Estados Unidos, Maryan Steve-Pearson, fue replicado por diversas cuentas en Facebook, sin embargo la versión por la cual tomó fama viral, dista mucho de la realidad.

Los vídeos que circulan en la red social, afirman que la línea que divide las aguas, de un lado claras y del otro, oscuras, es el punto donde los “océanos Pacífico y Atlántico se tocan pero no se mezclan”.

El clip original fue grabado el 2 de julio de 2015 en el estrecho de Georgia, cerca de Vancouver, oeste de Canadá, durante un paseo familiar en una embarcación de la empresa canadiense British Columbia Ferry.

En Youtube, el vídeo han registrado poco más de 247.000 visualizaciones, una cifra muy por debajo de otras que lo reprodujeron bajo el título engañoso “Lugar donde 2 océanos se juntan pero no se mezclan 2017”.

De acuerdo con la explicación de Ken Bruland, un profesor de ciencias de la Universidad de California-Santa Cruz, la diferencia en el color de las aguas radica en su composición, que no impide pero sí retrasa la mezcla entre ambas.

“Al deshacerse un glaciar, los ríos contiguos adquieren sedimentos pesados como arcilla y hierro que retrasan una mezcla con el resto del océano y por lo tanto hace perceptible la diferencia en el tipo de aguas”, detalla.

Algunas publicaciones falsas aseguran que las imágenes originalmente de Steve-Pearson, muestran el encuentro del mar Báltico y el mar del Norte, sin embargo, fue grabado muy lejos de ahí.

Por ello aunque el vídeo original no tiene ningún truco en edición, no muestra aguas que no se mezclan, ni se realizó en un encuentro de los océanos Atlántico y Pacífico.

Fuente: SDP noticias