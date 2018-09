Cambia de chip “El Tuca” Ferreti

Ricardo Ferretti se “quitó” por un momento el jersey de la Selección y ya está metido al 100 en Tigres.

El estratega felino regresó a Monterrey tras los dos duelos de México en Estados Unidos, los cuales perdió ante Uruguay y el país vecino.

“Ya el juego de Pachuca es el sábado”.

¿El chip está ya en Tigres?

“Totalmente, tú sabes, lo otro ya quedó ayer. Ya no hay vuelta de hoja, mañana a entrenar y el viernes viajar para enfrentar al Pachuca”.

Se mostró contento por el juego que sostendrá el Tri en Monterrey el próximo 11 de octubre en el Universitario.

“Naturalmente que sí, pues uno es de aquí, y haciéndose este partido aquí es más agradable todavía. Hace tiempo que no había un partido como estos aquí, entonces muy bueno para todos”, señaló.

Aceptó que no le gustó perder los dos partidos de su interinato.

“En cuanto a resultados no fue agradable porque perdimos los dos partidos, pero creo que hay cosas rescatables de estos dos juegos fue la presencia de nuevos jugadores que debutaron, lo que rindieron.

“Creo que hay cosas buenas, naturalmente hay que seguir trabajando, son jugadores jóvenes y necesitan orientarlos, seguir formándolos, para que realmente lleguen a lo que todos pensamos que pueden llegar”, dijo.

Y sobre quedarse con el puesto de forma definitiva en el Tricolor, Ferretti fue breve.

“Vamos a ver qué es lo que dice Tigres”.

Aquí su directiva dice que no quiere que se vaya…

“Entonces no me voy”, finalizó.