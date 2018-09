Asegura Lainez no haberse ofendido

Diego Lainez ni se inmutó con las burlas de Matt Miazga.

El juvenil del América calificó la acción como una más en el futbol, por lo que no criticó al central estadounidense, quien con señas quiso hacer evidente la diferencia de estatura entre ambos.

“A mí no me ofendió para nada, es parte de mí y él está altísimo, la verdad es que son cosas que pasan en el futbol, a mí no me afecta que pase eso, es parte del futbol, es algo tranquilo.

“Siempre para mí es fundamental una buena actitud, siempre nos los ha recalcado el profe, que hay que tener buena actitud y no tiene porqué ser nunca la excepción”, dijo a Televisa.

En tanto, el atacante Ángel Zaldívar, quien fue expulsado por una dura entrada minutos después de la burla sobre Lainez, criticó el accionar del silbante.

“Todos vieron que no fue intencional y no era (roja) fue una jugada accidental. Al árbitro se le fue de las manos esa parte porque en todo momento nos estuvieron provocando, sacándonos del partido, el árbitro asistente no hizo nada y ya tenía una amarilla. Estaba jugando como quería, se burló de mi compañero y de mí y no hizo nada”, subrayó.