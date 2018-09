Acusan a Gomita de haber hackeado su propia cuenta de Instagram

Actualmente Gomita lucha por recuperar a sus más de 2.5 millones de seguidores en Instagram debido a que fue víctima de un hacker, al parecer turco, hace unos días.

No obstante, abrió una nueva cuenta para estar en contacto con sus fans.

Hasta el momento se han abierto más de 10 cuentas en Instagram que fingen ser Araceli, incluso se divulgó que ella podría haber sido quien se auto-hackeó; sin embargo, es ella misma quien deja claro que fue víctima de un hacker. Su nueva cuenta es @gomita_of.

“No mame$%, como creen que me voy hackear mi cuenta yo sola hay sí, para borrar mi pasado con 2.5 millones de seguidores que me han costado un chingo de trabajo años de esfuerzo; para que me digan que ahora me lo quiero hackear yo sola”, expresó Gomita a SDPnoticias.

Han pasado 3 días desde que realizó su nuevo perfil en la famosa red de la camarita y ya ha logrado más de 135 mil seguidores, y aunque usted no lo crea, disminuyeron sus detractores.

