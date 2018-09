Otra “quemada” para el “Qué Rollo”

¡Hace historia! el Presidente del STJ

Evitan se infiltre “la maña” en Policía

No dan paso atrás contra camioneros

Otra “quemada” para el “Qué Rollo”…Los que volvieron a las andadas o a sus cochinadas, son los regenteadores de la cadena de restaurantes de comida japonesa llamada “Qué Rollo”, “especializados” en la venta de sushi o “fuchi”, por el nuevo brote de comensales intoxicados que aflorara y no precisamente porque hagan un manejo higiénico de los alimentos, sino todo lo contrario. ¡Zaz!

Casi por nada es que otra vez les cayera la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Coesprisson), cuya directora es Laura Robles Ruíz, luego del “pitazo” que les dieran, de que cinco clientes habían terminado en el hospital, después de consumir ese contaminado producto, de ahí que ante el riego que implicaban para la salud pública, es por lo que procedieran a su clausura temporal. ¡Tómala!

Y ciertamente que no es para menos que les hayan cerrado el changarro, a los del “Qué Rollo”, ubicado en el bulevar Luis Encinas y calle Olivares, colonia Villa Satélite, ya que después de una inspección que les hicieran, les detectaron graves anomalías, como la mala utilización de los ingredientes, así como las materias primas fuera de las temperaturas de conservación, e irregularidades en instalaciones y equipos.

Sin embargo y por si quedaran dudas de esos cochitriles y cochambres en los que operaban, por el estilo los inspectores sanitarios también les descubrieron la presencia de fauna nociva, es por eso que ordenaran su suspensión, pero sin que se aclarara por cuánto tiempo, aunque tal vez sea en el lapso en que analizan las muestras que enviaran al Laboratorio Estatal de Salud Pública. De ese pelo.

Así está esa enésima “quemada” y mal sabor de boca que están dejando los de esos comederos, por no ser la primera vez que provocan ese tipo de problemas estomacales, por ya en el pasado igualmente haber intoxicado a cientos de personas y por los mismos motivos, es decir, por pasarse de cochinones, al momento de la preparación de esos platillos a base de arroz. Ni más ni menos.

Es por eso que una vez más no sólo se escuchara la clásica expresión del ¡guacal de pollo! y la sugerencia de no acudir a comer a esos lugares, sino además la propuesta para que ahora sí procedan en consecuencia y de una manera más enérgica, a partir de la reincidencia en la que han incurrido, por lo que ahí está esa iniciativa “ciudadana” para la titular de la Coesprisson, por ya no ser normales esas reiteradas fallas.

Pues la percepción que hay, es de que los propietarios de esos establecimientos ¡ya se están pasando!, por no haber aprendido la lección y mucho menos atendido las recomendaciones de las instancias sanitarias, por como han continuado exponiendo la integridad de la clientela con esos malos manejos alimentarios, como lo refleja el que sigan enfermando gente, lo que está de no creerse. ¿Qué no?

De ahí el reclamo y la interrogante que hay de las mayorías, de que si ¡Qué Rollo!, como dicen los chavos, con referencia a esas deficiencias persistentes y que atentan contra quienes sin saber el como se las gastan o preparan esos sushis, todavía les van a comprar, a la hora de ignorar el peligro al que son expuestos, por como rayan en el extremo de lo antihigiénicos. ¿Cómo la ven?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

¡Hace historia! el Presidente del STJ…Quien terminó haciendo historia, es el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia (STJ), Francisco Gutiérrez, luego de que ayer en el Congreso del Estado le tomaran protesta a Elvia Zataráin Andablo y Jesús Enríquez Enríquez, como nuevos magistrados, por ser una propuesta surgida de ese Poder Judicial y avalada por la gobernadora, Claudia Pavlovich. ¡Órale!

Eso luego de que Gutiérrez Rodríguez y compañía “le agarraran la palabra” a la Mandataria Estatal, para que contrario a como se hacía en el pasado, cuando esos nombramientos se promovían en base a intereses políticos, compadrazgos y demás, en está ocasión se privilegió el servicio profesional de carrera, de ahí que los también ex magistrados regionales suplieran por jubilación a Sandra Verdugo e Irma Meza Vega.

Toda vez que después de concretarse esas históricas designaciones impulsadas desde el STJ, con la aprobación de los diputados, es obvio que de aquí pa´l real habrá un antes y un después en ese sentido o al respetarse la autonomía de esa institución impartidora de justicia, por esa visión vanguardista que tuviera don Francisco, de cabildear para que les permitieran proponer a los mejores perfiles. ¡Qué tal!

Ya que con esos ¡sí protesto! de Enríquez Enríquez y Zataráin Andablo, que estarán por 9 años en esos puestos, vaya que Rodríguez está sentando un precedente, al dejar constancia de que ¡Sí se pudo! el que les reconocieran que antes que cualquier otro interés, está el de valorar las capacidades y trayectorias de quienes se han formado en ese ámbito, para de esa forma desterrar la improvisación que antes imperaba.

O séase que así está ese logro alcanzado por los del STJ, de ahí que como nobleza obliga, es que Gutiérrez también ponderara que a su juicio la actual legislatura es la mejor que ha habido, porque aún y cuando dijera que a sus 63 años le ha tocado conocer a excelentes congresistas, pero la diferencia es que hicieron un trabajo de conjunto y consultando a todo mundo, dependiendo de las iniciativas que crearan.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Evitan se infiltre “la maña” en Policía…Y se confirmó la especia aquí manejada, de que la delincuencia pretendía infiltrarse en la Policía hermosillense, como lo acaba de reconocer la alcaldesa Electa de Morena, Célida López, de que “ya le vieron las orejas al Lobo” o a los mañosos y es por lo que cancelaron el proceso de selección abierto a la ciudadanía del nuevo Comisario General. ¡Vóitelas!

No en balde es que la bragada de López Cárdenas advirtiera que de ninguna manera permitirán que “la maña” se “les meta hasta la cocina”, que es por lo que determinaran desechar la opción de que un comité seleccionador eligiera a una terna de prospectos para esa función policial, como sí se hará para los cargos de Oficial Mayor, Tesorero, Contralor y el de Obras Públicas. De ese tamaño.

Es por lo que la próxima “Presimun” emanada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) le “metiera reversa” a ese método de selección, al menos en lo que toca a esa posición, a fin de elegir al mejor perfilacho para ese puesto, que para empezar no esté “tu tu” y por ende no tenga sospechosos antecedentes, razón por la cual es que ella lo elegirá, después de consultar a Santamaría y medio mundo.

Y es que lo que luego luego les hizo ruido, es que el ex comandante de la desaparecida Policía Estatal Investigadora (PEI), Francisco Javier Ángulo Torres, que fuera “ejecutado” en Cajeme, es de los que había metido su expediente o currículum para participar por esa chamba en esta Capital, de ahí que se dieran a la tarea de revisar a los demás aspirantes y es cuando les “saltaron las liebres”. ¡Pácatelas!

De ahí que a los integrantes de ese órgano encargado de nominar a los finalistas para esos “huesos” municipales “les entrara el calambre” y mejor le sugirieran a Célida que presidiera esa palomeada, una vez que la “rebotara” con las instancias de seguridad estatal, federal y hasta del “otro lado”, para que el crimen organizado “no le vaya a meter gol” y se garantice la seguridad de Hermosillo. ¡Glup!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

No dan paso atrás contra camioneros…Quienes ya también alzaron la voz contra los concesionarios del transporte urbano, son los de la Unión de Usuarios (UU), de la que es líder Ignacio Peinado, al adelantar que ahora sí esperan que sea de a devis” la firme postura del Gobierno del Estado, de revocarles las concesiones por el paro de camiones que hicieran el pasado 4 de septiembre. ¿Será?

Ante lo que Peinado Luna y sus huestes se estén uniendo a esa exigencia, que por siempre se ha dicho, pero que nunca se ha hecho, ante los excesos que por añales han cometido los camioneros, ahora aglutinados en la Sociedad Integradora y Concentradora del Transporte Urbano de Hermosillo (Sictuhsa), por esas impunes paralizaciones que llevan a cabo, en perjuicio de miles de pasajeros. ¡Ñácas!

Eso por considerar que los explotadores de esa actividad transporteril nomás se la han llevado a puro pedir aumentos de tarifa y hoy en día hasta subsidios, pero en contraparte nunca de los nuncas han cumplido con la mejoría del servicio, y lo “píor” es que ahora les ha dado por parar cuando “les pega la gana”, de ahí el porque se les echaran encima y no es para menos. Así el dejar hacer.

Y para prueba está que “El Nacho” Peinado les refrescara la memoria, al recordarles a los de Sictuhsa que hace apenas un año y meses que les autorizaron un incremento al costo del pasaje a $8 y $9 pesos, así como una subsidiada, que aunque se la pagan atrasada, pero se las liquidan, a diferencia de que ellos han ido como el cangrejo, o séase, pa´ tras, al cada vez estar peor. Esa es la cruda realidad.

Aunque por si eso fuera poco ya ayer la “Gober” Claudia Pavlovich les reiteró que no dará ni un paso atrás, en su posición de defender la economía familiar, por no tener razón de ser esa aumentitis, debido a que los ciudadanos reciben una pésima prestación; y de la misma forma manifestó su rechazo sobre la reciente alcitis en las casetas de cobro de la carretera federal de Cuatro Carriles, que pedirá revocar.

Correo electrónico: [email protected]