Reitera Gobernadora rechazo a tarifas de transporte y Cuatro Carriles

Aumentos autorizados en el cobro de las casetas de peaje en la Carretera Federal 15 no tienen razón de ser, lo mismo que el incremento que pretenden los concesionarios del transporte público en Sonora, reiteró la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, al asegurar que no dará ni un paso atrás en su posición de defender la economía de las familias.

Luego de oponerse totalmente a este aumento, la Gobernadora Pavlovich, dijo que su equipo de colaboradores trabaja en un escrito dirigido a Caminos y Puentes Federales (Capufe), para que se retracten del aumento en esta carretera, conocida también como Internacional México 15 o Carretera México-Nogales.

“Me opongo totalmente al aumento, no tiene razón de ser, no te avisan, no te explican, entiendo que son ellos los que la administran”, y agregó que definitivamente no está de acuerdo, ya que es otro golpe a la economía de las familias, y la carretera va avanzada pero no está terminada, por lo tanto, aclaró, no hay razón para incrementarlo.

La Gobernadora Pavlovich añadió que buscará hacer contacto con el titular de Capufe, para conocer el por qué se decidió algo tan arbitrario cuando no se han concluido los trabajos de la 4 Carriles y se está dañando la economía familiar.

Referente al transporte público, la Mandataria Estatal reiteró que su postura es la misma, en el sentido de que la tarifa no debe subir debido a que los ciudadanos reciben un servicio deficiente.

“Yo no voy a quitar el dedo del renglón, yo me opongo totalmente a que suban la tarifa, el servicio, todos lo sabemos, es deficiente, lamentablemente es un servicio que no pasan a tiempo, no pasan en los intervalos de tiempo que debe de ser y la verdad es que yo estoy para defender a la gente, a esa gente que anda a pie y que pasa y que está esperando el camión y que el camión llega media hora más tarde de lo que se pensaba o una hora y no llegan a tiempo a su trabajo”, reiteró.

La Gobernadora Pavlovich recordó que el Gobierno del Estado ha entregado a los concesionarios recursos por más de 600 millones de pesos para los subsidios de estudiantes y diésel.