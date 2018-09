Trágico suicidio de jovencita de 13 años que lo anunció en redes y nadie lo impidió

Lamentable que en la víspera y en el día de la prevención del suicidio hayan ocurrido hechos tan lamentables como la pérdida de dos jóvenes, que en el caso de la menor hermosillense hasta lo anunció en redes sociales y de un adulto, con familia, quienes vaya usted a saber qué problemas puedan haber tenido, pero no buscaron la ayuda para resolverlos.

En el caso de la jovencita de 13 años, residente de una colonia popular de esta capital, quien anunció cerca de la media noche del sábado que se quitaría la vida al día siguiente y lo cumplió, al parecer tenía una vida “complicada” y según dijeron sus amigas, “estaba cansada”.

Al parecer la menor ya había tenido contacto con las drogas y suponemos que éstas fueron las causas de que tomara la fatal decisión y optara por ahorcarse.

Lamentablemente quienes vieron su publicación en redes sociales tal vez no le dieron importancia o creyeron que se trataba de una broma, sin embargo, no fue así.

En Nuevo León, en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, que como sabemos es una institución privada bastante onerosa, un jovencito también optó por quitarse la vida disparándose en la cabeza, en el baño, justamente este lunes, cuando se ha alertado sobre esta problemática a través de los distintos medios de comunicación.

Mientras que en Guaymas, un hombre de casi 50 años, también tomó esta decisión irreversible, quien lamentablemente fue hallado por su hijo, cuando se colgó en su vivienda.

Cabe señalar que Sonora se ubica en el sexto lugar nacional en la incidencia de suicidios y precisamente el vecino puerto de Guaymas es de los municipios con más altos índices de esta problemática que marca de por vida a quienes le sobreviven al suicida, que no entienden por qué tomó una determinación de la que ya no hay vuelta atrás.

Las autoridades de Salud Mental de Sonora, desde la semana anterior iniciaron una intensa campaña de prevención del suicidio a través de medios de comunicación, sin embargo, muchas veces desestimamos las señales de alerta porque no creemos que alguien allegado a nosotros vaya a tomar una decisión de ese tipo, sin embargo, suceden y ahí están estos casos.

Lo ideal es que ante cualquier manifestación de alerta, sobre todo en jóvenes y adultos que tienen problemas de drogadicción o alcoholismo, o entre quienes tienen algún problema de salud mental, estén atravesando por un periodo de depresión, hayan perdido el empleo, terminado una relación o reprobado una materia, estemos muy alertas y no desestimemos ningún indicio, porque ello puede ser la diferencia entre la vida y la muerte del ser querido.

Tiene Angelina Muñoz complicado cierre de administración

Quienes conocemos a Manuel Ignacio Maloro Acosta, quien inició la actual administración, municipal sabemos que es una persona bien intencionada y comprometida al igual que Angelina Muñoz, quien está terminando el trienio envuelta en graves problemas de falta de recursos, marchas y manifestaciones sociales y problemas con el Sindicato que le fueron heredados.

Sabemos que el dirigente de los trabajadores del municipio, Salvador Díaz Olguín, está muy interesado en generar ese clima de inestabilidad, aunque las últimas semanas se tranquilizó al lograr que le pagaran bonos que tenía pendiente.

Sin embargo, a pesar de las buenas intenciones con que se inició el trienio y las grandes expectativas que despertó, lo cierto es que ante la campaña de desprestigio y denostación en su contra, gran parte de los hermosillenses los señala de corruptos, negligentes y deficientes.

Pero además, aunado al golpeteo en redes sociales, se suman hechos a los que no se pueden cerrar los ojos, como el crecimiento en la inseguridad, con un repunte en homicidios, que muchos atribuyen al interés de los grupos criminales en incidir en el nombramiento del nuevo jefe policiaco, pero que entre la ciudadanía genera gran inquietud.

Otro de los problemas que teníamos años que no veíamos, es el de la recolección de basura, que por las causas que sean, no se ha logrado que opere al 100 por ciento y que ahora, posiblemente se complique más ante la intención de la próxima alcaldesa Célida López de reducir a un día por colonia el paso del camión recolector, con riesgo de que ese día no pase y no hallemos que hacer con los desperdicios.

Lo que es un hecho es que estamos viendo un fin de trienio igual o más complicado que el anterior y que como siempre, seremos los ciudadanos los que tengamos que pagar las consecuencias.