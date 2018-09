Google News se optimiza para conexiones débiles

La compañía estadounidense Google anunció este lunes que a partir de las próximas semanas optimizarán el funcionamiento de su plataforma de noticias en línea, esto con el objetivo de que los usuarios puedan acceder a la información más reciente hasta bajo las peores condiciones de conectividad a Internet.

“…queremos asegurarnos de que Google News funcione para todos, independientemente del teléfono o servicio de telefonía celular que tengan. Así que, si viajas bajo tierra en un tren subterráneo y el servicio disminuye en intensidad o si te encuentras en un entorno más rural sin una señal fuerte, Google News igual seguirá funcionando”, aseguró la compañía en un comunicado.

La optimización está enfocada en cuatro nuevas funciones:

1. Los videos en Google News se abrirán a través de YouTube Go (en dispositivos compatibles con Android Go), pero su reproducción no será automática con el fin de ahorrar datos.

2. La vista previa de las historias se enfocarán más en el texto en lugar de las imágenes.

3. La plataforma mostrará artículos más ligeros e imágenes más comprimidas que se cargarán con sólo tocarlas, lo que además ocupará menos datos de caché.

4. Los artículos podrán ser descargados a través de Wi-Fi y almacenados en la memoria de un dispositivo, para después ser consultados posteriormente sin conexión.

La compañía advierte que estás características se habilitarán automáticamente y no será necesario activarlas cuando estén disponibles.

Fuente: SDP noticias