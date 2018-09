No al incremento de tarifas en la “Cuatro Carriles: Claudia Pavlovich

Aumentos autorizados en el cobro de las casetas de peaje en la Carretera Federal 15 no tienen razón de ser, lo mismo que el incremento que pretenden los concesionarios del transporte público en Sonora, reiteró la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, al asegurar que no dará ni un paso atrás en su posición de defender la economía de las familias.

Luego de oponerse totalmente a este aumento, la Gobernadora Pavlovich, dijo que su equipo de colaboradores trabaja en un escrito dirigido a Caminos y Puentes Federales (Capufe), para que se retracten del aumento en esta carretera, conocida también como “cuatro carriles”, Internacional México 15 o Carretera México-Nogales.

“Me opongo totalmente al aumento, no tiene razón de ser, no te avisan, no te explican, entiendo que son ellos los que la administran”, y agregó que definitivamente no está de acuerdo, ya que es otro golpe a la economía de las familias, y la carretera va avanzada pero no está terminada, por lo tanto, aclaró, no hay razón para incrementarlo.

La Gobernadora Pavlovich añadió que buscará hacer contacto con el titular de Capufe, para conocer el por qué se decidió algo tan arbitrario cuando no se han concluido los trabajos de la “Cuatro Carriles” y se está dañando la economía familiar.

Por otra parte y referente al transporte público, la Mandataria Estatal reiteró que su postura es la misma, en el sentido de que la tarifa no debe subir debido a que los ciudadanos reciben un servicio deficiente.

“Yo no voy a quitar el dedo del renglón, yo me opongo totalmente a que suban la tarifa, el servicio, todos lo sabemos, es deficiente, lamentablemente es un servicio que no pasan a tiempo, no pasan en los intervalos de tiempo que debe de ser y la verdad es que yo estoy para defender a la gente, a esa gente que anda a pie y que pasa y que está esperando el camión y que el camión llega media hora más tarde de lo que se pensaba o una hora y no llegan a tiempo a su trabajo”, reiteró.

La Gobernadora Pavlovich recordó que el Gobierno del Estado ha entregado a los concesionarios recursos por más de 600 millones de pesos para los subsidios de estudiantes y diésel.

Ataca plaga de “chinches” al fraccionamiento Mesa Verde; piden intervención de la SS

Después de un mes de no contar con alumbrado público en sus calles y avenidas, los vecinos del Fraccionamiento “Mesa Verde” Residencial, localizado al Suroeste de la ciudad de Hermosillo, ahora tienen una plaga de “chinches”; unos animalitos rojos tienen invadidas las viviendas. Los habitantes del lugar ahora están pidiendo la intervención de las autoridades de salud lo más pronto posible, porque es un problema que no puede esperar mucho tiempo.

La empresa constructora de las viviendas y el Ayuntamiento de Hermosillo, aún no llegan a un acuerdo, mientras sus habitantes son los que pagan los “platos rotos”. Sin embargo, en estos momentos lo que más les urge es terminar con esta plaga que cada día va expandiendo más. Empezó en las calles y ahora ya entró a los hogares en donde hay niños de todas las edades y cachorros que pueden verse afectados por estos animales que se pueden mirar a simple vista.

El Fraccionamiento se ubica por el bulevar Carlos Quintero Arce final sur, en donde todavía hay mucho monte y maleza muy crecida. Dicen que este pequeño animal se introduce a los hogares, escondiéndose en los colchones, cobijas y en prendas de vestir, adueñándose de la situación y, de no eliminarlo ahora, después será un problema permanente en el lugar, por lo que se solicita la presencia de las autoridades de salud, del municipio o del Gobierno del Estado. Primero la salud.

Se mira triste Hermosillo sin luces tricolores en sus bulevares; ni en Palacio de Gobierno

Se mira triste Hermosillo en el mes de la patria, los palacios sin luces multicolores encendidas, en el ayuntamiento solo se pueden ver unos foquitos encendidos tricolores, en palacio de gobierno nada. La Plaza Zaragoza apagada sin alumbrado de los colores patrios, solo se pueden ver los molestos vendedores ambulantes que tienen invadido todo el sector. Ya no se puede caminar en la plaza como años atrás, porque para el Ayuntamiento es más importante hacer negocios.

Ahora los vendedores se han extendió a toda el área del Centro Histórico de Hermosillo, incluyendo banquetas, obstruyendo el paso a los peatones, que tienen que sacarles la vuelta a los negocios. La Plaza Zaragoza desde hace tiempo ha sido tomada por los comerciantes que ya pagan piso como exclusivos de esos lugares. La plaza ya no es de los hermosillenses, sino de los comerciantes. No son vendedores de unos días, están en forma permanente en la plaza.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

Recuerden: Dios nos regala 24 horas al día y nosotros decidimos qué hacer con ellas…No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy