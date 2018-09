El PRI sigue siendo un partido fuerte; será un buen contrapeso en las cámaras, local y federal

No tengo duda de que el PRI sigue siendo un partido fuerte, lo sucedido en las pasadas elecciones fue algo inesperado por la ciudadanía, tanto de izquierda, centro y derecha. Hasta pareció ser una “línea” enviada desde arriba. Creo que los votos se los dieron a Morena para que las “izquierda” gobernara al país en forma total. Recuerden que ya se le dio la oportunidad al PAN, ahora le tocaba a la izquierda representada por Andrés Manuel López Obrador…y nadie más.

En Sonora hay candidatos que ganaron elecciones municipales, estatales y federales, que todavía no se la creen…Hay alcaldes electos que no tienen idea de cómo lo harán para gobernar sus municipios. También diputados federales que les cayó de sorpresa el triunfo, porque ellos ni siquiera hicieron campañas. Se engañan los que creen que ganaron por méritos propios. Lo que pasó fue que López Obrador los “arropó” a ellos y ahora tendrán que ocupar los cargos públicos.

Los candidatos de Morena no saben por qué ganaron; los del PRI y PAN, no saben por qué perdieron, unos que otros de izquierda creen que ganaron por ellos. No, amigos, los triunfos de Morena fueron de Andrés Manuel, que esto le quede bien claro, por acuerdo o sin acuerdo de “arriba”, la obra fue del eterno candidato a la presidencia de la república, López Obrador. Es que luego se les “sube el humo a la cabeza” y, podrían echar a perder tantos años de lucha del Peje.

Qué bueno que López Obrador estará tres días en Sonora este mes de septiembre, después de las Fiestas Patrias, para que venga a poner orden a los alcaldes y diputados locales, después de que estos hayan tomado protesta. Acompañarán a Andrés Manuel, los senadores Lily Téllez García y Alfonso Durazo Montaño, la primera originaria de Hermosillo y el segundo de Bavispe, Sonora. López Obrador estará en San Luis Río Colorado, Nogales, Ciudad Obregón y Hermosillo.

Inaugura Claudia Ruiz Massieu oficinas del PRI Hermosillo

La presidente del PRI nacional, Claudia Ruiz Massieu, inauguró las oficinas del Comité Municipal del tricolor en Hermosillo, ante la presencia de Edgardo Briceño Hernández y Claudia Cano, presidente y secretaria general de este instituto político en la capital sonorense, respetivamente.

“Como parte de la renovación de nuestro partido, nos da mucho gusto abrir las puertas de la nueva casa del priismo local para seguir trabajando por nuestra ciudad”, indicó, Briceño Hernández. Ruiz Massieu destacó el trabajo que hacen los comités municipal y estatal para fortalecer el partido, por lo cual esta nueva oficina beneficiará el trabajo a favor de la gente.

La oficina del PRI de Hermosillo se encuentra a un costado del Comité Directivo Estatal, en calle Kennedy entre Colosio y Carbó, colonia Casa Blanca.

En la inauguración estuvieron presentes: Gilberto Gutiérrez Sánchez, presidente del CDE PRI Sonora; Claudia Cano, secretaria general del Comité Municipal; Ernesto Gándara Camou, secretario técnico del Consejo Político Nacional; Héctor Gutiérrez de la Garza, secretario de Organización; la presidenta municipal de Hermosillo, Angelina Muñoz Fernández; el secretario de Gobierno, Miguel Ernesto Pompa Corella; las diputadas locales Kitty Gutiérrez Mazón y Kiki Díaz Brown, entre otros.

