Detectan tumor a Olivia a Newton-John

Por tercera ocasión, la cantante Olivia Newton-John tiene cáncer, publicó el diario El País.

La actriz ya luchó contra esta enfermedad en 1992 y en 2017, cuando le diagnosticaron cáncer de mama.

“Mentiría si digo que nunca lo pienso (miedo). Hay momentos. Soy humana, así que si me permito pensarlo, puedo crear fácilmente un miedo enorme. Pero mi esposo siempre está allí, siempre está apoyándome, y yo creo que voy a superarlo. Esa es mi meta”, declaró en entrevista al programa de noticias australiano Sunday Night, mismas que fueron reproducidas por El País.

Tras vencer por primera vez a la enfermedad, en los años 90, creó el Centro de Bienestar e Investigación del Cáncer Olivia Newton-John, en Melbourne.

“La primera vez hablé libremente sobre el tema y la segunda vez pensé: ‘No necesito compartir esto, es mi vida’, así que decidí quedármelo para mí misma”, ha revelado la actriz en entrevistas anteriores.

“En California es legal cultivar una cierta cantidad de plantas para fines medicinales propios. Entonces él (su esposo) me hace tinturas. Mi sueño es que (la mariguana) pronto en Australia esté disponible para todos los pacientes con cáncer.

“Sabes, hay otras personas que están mucho, mucho peor que yo. Soy una persona muy privilegiada, y estoy muy consciente de eso. Vivo en este hermoso lugar, tengo un esposo maravilloso, tengo todos los animales que adoro y tengo una carrera increíble No tengo nada de qué quejarme realmente”.