Cardi B no será demandada por arrojar zapato a Nicki Minaj

Nicki Minaj y Cardi B perdieron el estilo durante una fiesta que se llevaba a cabo en el Hotel Plaza de Nueva York, organizada por la revista Harper Bazaar durante la Semana de la Moda.

Desde una mesa, Nicki disfrutaba la velada junto a su equipo cuando una agresiva Cardi B se acercó a insultar a la rapera. Seguridad intervino, pero ella no se quedó a gusto y le arrojó su zapato rojo.

La pelea no termino ahí, Cardi comenzó a tuitear que Nicki mentía sobre ella; sin embargo, no permitiría que hablara de su hijo.

Gente allegada a la intérprete de I Like It dicen que ella no buscaba pelea con Nicki, pero cuando se acercó a la mesa alguien de seguridad le dio un codazo y eso desató su furia.

Afortunadamente Minaj salió ilesa y su equipo también por lo que no demandará y mucho menos tiene intención de expandir el drama.

Fuente: SDP noticias