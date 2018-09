Disfruta Salma Hayek de su reciente papel

La mexicana interpreta a una mujer poderosa quien es una despiadada corredora en Wall Street

Salma Hayek disfrutó interpretar a una mujer poderosa y de armas tomar en el filme The Hummingbird Project.

En la película, dirigida por Kim Nguyen, y coprotagonizada por Jesse Eisenberg y Alexander Skarsgård, la veracruzana personifica a Eva Torres, una despiadada corredora de Wall Street.

“Me costó mucho trabajo con las frases de tecnología. Todavía estoy medio traumada de que me daban unos diálogos enormes, y soy malísima para la tecnología.

“Eso sí que fue una gran actuación de mi parte porque tuve que aprender todos esos términos”, apuntó Hayek ayer en entrevista en la premier de su nuevo filme.

En el marco del Festival Internacional de Cine de Toronto, la estrella de Frida destacó las virtudes de su personaje, que es capaz de dominar los deseos de dos de sus ex empleados, Vincent (Eisenberg) y Anton (Skarsgård).

“Me encanta mi personaje, Eva Torres. Me encanta que en esta película una mujer mexicana es la que está en el poder y ellos trabajan para mí”, acotó la esposa del magnate francés Francois Henri-Pinault.

Acerca del movimiento #MeToo, del cual es una de las principales impulsoras, y que ha cobrado relevancia porque promueve la denuncia del acoso sexual en la industria cinematográfica y el derecho de libertad femenina y el empoderamiento, Salma manifestó su punto de vista.

“Yo con lo que estoy contenta es con que las cosas han cambiado muchísimo, desde que todo mundo se enteró, y se unió y empezaron a hablar del problema que había, no nada más en Hollywood sino en el mundo.

“No sé qué tanto está cambiando en otras partes, pero, por lo menos en Hollywood, hay mucho más respeto para las mujeres y todavía nos falta trabajar más”, dijo Hayek.

La actriz de 52 años, considerada una de las más populares de México en el mundo, agregó que aprecia cada oportunidad de trabajo y que su esposo la impulsa a disfrutar lo que hace.

“Siempre es bueno disfrutar. Nunca hay que olvidar cada momento. Aun cuando estés muy ocupada, y te pongas nerviosa, siempre hay que ser agradecida”.