Arman en Papantla grupos de autodefensa

Hartos de las extorsiones, homicidios y secuestros del crimen organizado y de la vinculación de la Policía Estatal con la delincuencia, campesinos de Papantla formaron grupos de autodefensa y restringieron el acceso a sus comunidades con barricadas.

Los labriegos acusaron al Gobierno estatal, que encabeza el gobernador Miguel Ángel Yunes, de no garantizar la seguridad en esa zona y urgieron la presencia de la Secretaría de Marina, autoridad, dijeron, en la única en que confían.

Aunque aseguraron que no cuentan con armas de fuego, advirtieron que tienen machetes y palos para enfrentar a los criminales.

Los inconformes señalaron a medios locales que la inseguridad impactó en las comunidades de Insurgentes Socialistas, Manantial, La Martinica, Joloapan, Dos Ríos, El Corcho, Miguel Hidalgo, Valsequillo, entre otras.

El miedo a los grupos criminales, afirmaron, los orilló a cerrar las escuelas, ante el riesgo de que secuestren a mujeres y niños.

“Estamos hartos de la impunidad con la que se manejan estos delincuentes, sabido es que desde hace cuatro años se cometen delitos, cuando los propios vecinos investigaron quién estaba detrás de los delitos, resultó que estaba implicado el delegado de la Policía Estatal de Veracruz, quien está de base en Perote”, reprocharon.

“Por esa razón está asolada por la delincuencia Perote, Atzalán, Martínez de la Torre, Tlapacoyan, Papantla y la zona limítrofe del estado de Puebla, los secuestros están al por mayor, hay un Estado sin ley, tenemos a un Gobernador que ya se va y quiere robarse todo lo que se puede ¿Y cómo lo hace? A través de la Policía Estatal”.

La Fiscalía de Veracruz tiene abiertas diversas carpetas de investigación en contra de ex mandos de la Policía Estatal por desaparición forzada de personas, secuestros y extorsiones.

En la zona de Papantla, Tuxpan, Poza Rica, Perote, Martínez de la Torre y Álamo, en los límites con Puebla, operan grupos ligados a Los Zetas y el Cártel del Golfo, que invaden propiedades y parcelas por donde atraviesan ductos de Pemex para el robo de combustible mediante tomas clandestinas, de acuerdo con indagatorias federales, así como para el robo de ganado y/o mercancías.