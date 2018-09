Urgen castigo por policías asesinados

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) demandó una investigación exhaustiva y castigo a los responsables por el asesinato de seis policías de Jalisco.

En un comunicado conjunto con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, el organismo expresó sus condolencias y solidaridad a los familiares de los cuatro elementos policiales de Guadalajara y los dos de Zapopan que fueron privados de la vida en hechos probablemente atribuibles a grupos criminales.

Pidieron a las autoridades correspondientes una investigación exhaustiva de los hechos para dar con los responsables, presentarlos ante la justicia y reciban el castigo que en derecho corresponde, con el fin de que no haya impunidad.

Asimismo, solicitó a las autoridades la implementación de medidas cautelares en favor de los familiares de los agentes con el fin de salvaguardar su vida y seguridad, así como prevenir acontecimientos de difícil o imposible reparación.

Además se les deberá proporcionar la contención emocional que sea necesaria.

Manifestó su confianza para que las víctimas puedan hacer efectivo su derecho humano de acceso a la justicia, para conocer la verdad de lo sucedido, así como también para obtener, en lo conducente, la reparación integral del daño y garantías de no repetición.

“El miedo, la violencia y la inseguridad que enfrenta nuestra sociedad ha tocado espacios en los que no puede tener cabida ni puede ser aceptada, como son las agresiones directas a los cuerpos de seguridad y privación de la vida de sus elementos”, manifestó.

“La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco observarán con atención la evolución de los acontecimientos y darán puntual seguimiento a las investigaciones con motivo de esos lamentables crímenes”, finalizó.