Regresará Kate a México

En la vida de Kate del Castillo ya pasó el drama.

La actriz se considera una “sobreviviente” y es por eso que regresa con las secuelas: “Ingobernable 2”, que estrena la próxima semana en Netflix, y “La Reina del Sur 2”, que lanzará el próximo año.

Además confirmó que estará en México para celebrar Navidad junto a sus papás, luego de vivir un auto exilio de tres años por cuestiones legales, que enfrentó tras su encuentro con Joaquín “El Chapo” Guzmán.

“La verdad es que ya pasó el drama y supongo que seguirá habiendo drama, porque la vida no es fácil. Espero que no sea necesariamente así”, declaró Kate vía telefónica desde Los Ángeles.

“La verdad es que tampoco me arrepiento de nada. Lo viví, pasó lo que pasó y estoy ahorita muy feliz, contenta, segura y entera”.

La hija del actor Éric del Castillo y de Kate Trillo anhela con volver al País para reencontrarse con sus seres queridos en la tierra que la vio nacer.

“Creo que ya es tiempo, espero estar ahí en diciembre para pasar Navidad con mis papás, eso sería lo máximo”, expresó la actriz, de 45 años.

Del Castillo explicó que el proceso legal en su contra ya finalizó y que si no había regresado al País es porque, hasta ahora, no había tenido la necesidad.

“El proceso, legalmente hablando, sí terminó. Se cerró el caso, así que legalmente podría regresar a México, pero no he ido porque tengo mucho trabajo. Tampoco tengo mucho a qué ir.

“Yo nada más voy a visitar a mis papás, realmente no tengo otra cosa qué hacer ahí”.

Sin embargo, Kate reconoce que sí extraña pisar su País por varias cuestiones.

“Creo que son casi tres años. Extraño a la gente, lo caótico de nuestro país que lo hace sexy, atractivo, maravilloso y único. Extraño la comida y el ambiente, obviamente a mi familia”.

Mucho trabajo

La actriz explicó que en la nueva temporada de Ingobernable, su personaje de Emilia Urquiza viene mucho más aguerrido. La serie estrenará 12 capítulos llenos de adrenalina este 14 de septiembre por Netflix.

Actualmente se encuentra grabando en Colombia y Rusia la secuela de “La Reina del Sur”, cuyo estreno está previsto para el 2019, según informó la cadena Telemundo.

“A Teresa Mendoza (“La Reina del Sur”) me la conozco perfecto y tiene una personalidad, una manera diferente de hablar que Emilia (“Ingobernable”).

“Son completamente diferentes en cuanto a personalidades, pero las dos son aguerridas, son mujeres que han tenido que sobrevivir y que han sido víctimas, una diferente a la otra, y en diferentes circunstancias”.

La actriz explicó que, de alguna forma, comparte varias características con estas mujeres fuertes.

“Estoy muy orgullosa de lo que he aprendido. Estas mujeres que han pasado por un montón de cosas, te hacen más fuerte, te vuelves más sensible para otras cosas y más consiente del entorno y del mundo”.