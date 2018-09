Rechaza Gobernadora aumento de peaje en casetas

Dada las condiciones en las que se encuentra la carretera de Cuatro Carriles, con tramos que aún están en reparación, además de que se afecta la economía de los ciudadanos, la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, rechazó rotundamente el incremento de peaje en casetas.

La mandataría estatal resaltó que este aumento anunciado por Capufe no está sustentado ni justificado en Sonora, debido a que los trabajos de modernización de los 652 kilómetros de la Carretera Federal Estación Don-Nogales, no han concluido.

“No me parece congruente que hoy se autorice un aumento, más cuando la carretera aún no está en condiciones y está inconclusa”, expresó.

Pavlovich Arellano, aseguró que además de que los trabajos de la carretera federal 15 no han concluido, el aumento del cobro en las casetas afecta a la economía familiar, por lo que enviará un escrito a Caminos y Puentes Federales (Capufe) solicitando se revierta la nueva tarifa.

“No es posible que una vez más se afecte el bolsillo de las familias, enviaré un escrito a las autoridades correspondientes para solicitar que se revierta este aumento; los trabajos de la carretera aún no terminan y ya hay un nuevo cobro, me parece que el segundo en el año, y no me parece justo”, afirmó.

La actualización de tarifas entró en vigor a partir de este viernes, según lo informó Capufe, registrando Sonora incremento en las casetas de Estación Don-Navojoa, Navojoa-Ciudad Obregón, Ciudad Obregón-Guaymas, Hermosillo- Magdalena de Kino, Libramiento de Guaymas.