Pierde Serena el control en US Open

La tenista Serena Williams protagonizó el peor espectáculo de su exitosa carrera profesional al enfrentarse al juez del partido que perdió por 6-2 y 6-4 ante la japonesa Naomi Osaka, que es la nueva campeona del US Open.

Una frustrada Williams, de 36 años, se echó a llorar al discutir con el juez de silla Carlos Ramos sobre dos advertencias: una por recibir consejo de su entrenador y otra por destrozar su raqueta después de que Osaka rompiera su servicio en la segunda manga y poner el marcador con parcial en su contra de 3-4.

La menor de las hermanas Williams, que buscaba conseguir el séptimo título en Flushing Meadows y el vigésimo cuarto de Grand Slam, llamó a un funcionario del torneo y discutió su caso, diciendo que los hombres la habían discriminado y no la habían tratado bien en las advertencias y el castigo con un tanto.

Williams mantuvo su punto de vista de que no hizo trampa y quería una disculpa, a la vez que sostuvo que no debería haber recibido una penalización de un punto.

En este sentido, la ex campeona del Abierto de Estados Unidos y compatriota de Williams Chris Evert dijo que creía que Ramos podría haber mostrado más moderación.

Williams después de renunciar a su primera ventaja en el partido en un juego en el que cometió una doble falta dos veces, rompió su raqueta.

Recibió un punto de penalización después de romper la raqueta, lo que permitió a Osaka comenzar a servir el sexto juego con 15-0.