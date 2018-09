Develan nomenclaturas en el poblado Miguel Alemán

La presidenta del Sistema DIF-Sonora, Margarita Ibarra, develó las nomenclaturas para las calles en honor a Francisco Lohr Arévalo y José Arias Rebollo en reconocimiento a su importante contribución al desarrollo del poblado Miguel Alemán.

Explicó que fueron los mismos habitantes del poblado Miguel Alemán quienes eligieron las vialidades cuyas nomenclaturas fueron develadas, y llevaron a cabo todos los procedimientos ante el Ayuntamiento de Hermosillo.

“Creo que es justo lo que se está llevando a cabo en este momento, en reconocer a estas dos grandes personas, la gente de aquí escogió la calle, ellos juntaron las firmas que se necesitaban, es el bulevar más grande y tiene más futuro que las demás calles, fueron ellos quienes escogieron el lugar para que llevara su nombre”, comentó.

A su vez, la presidenta Municipal de Hermosillo, Angelina Muñoz Fernández, destacó la visión que tuvieron las personas homenajeadas, ya que cuando llegaron al poblado Miguel Alemán vieron su potencial y trabajaron para su desarrollo.

“Es reconocer dos vidas, dos personajes que trajeron justamente desarrollo a este lugar, me puedo imaginar uno cuando es un homenaje póstumo, como es el caso del doctor José Arias, y don Pancho cuando llegaron a este páramo y vieron esto como un desierto, visionaron como se iba a transformar este lugar”, indicó.

José Arias Noriega, hijo de José Arias Rebollo, recordó las aportaciones que hizo su padre principalmente en el sector salud, llevando jornadas de vacunación y capacitación de personal médico para beneficio de personas de distintas etnias.

“Estoy muy satisfecho de que se haya designado a mi padre una calle, porque mi padre fue funcionario de salubridad en el estado de Sonora, hizo una labor increíble vacunando a la tribu Yaqui, inclusive a los que no se dejaban vacunar, capacitó enfermeras, y así logró entrar a la tribu”, dijo.

El señor Francisco Lohr Arévalo agradeció la distinción de la que fue objeto, y recordó los inicios del poblado Miguel Alemán y el crecimiento que ha tenido a través de los años.

“Me tocó ver nacer este poblado y fui testigo de su desarrollo, allá por el año 1947 me vine a montar la tierra que se conoce como campo El Pinito, y desde ese entonces he pasado miles de veces por este lugar”, destacó.