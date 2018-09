MMal mensaje linchamiento de inocentes

Fin de trienio y en veremos el Mercado

¡Hasta medicamento controlado! roban

Van más allá los promotores del ISTAI

Mal mensaje linchamiento de inocentes…Y los que sí que están por demás raros y bárbaros, son los recientes linchamientos registrados en Puebla e Hidalgo, contra cuatro presuntos “robachicos”, a los que golpearon y quemaron vivos, pero la cuestión es que previamente no se había suscitado el secuestro de ningún menor, de ahí el mal mensaje que se mandara con esos actos salvajes y bestiales.

Es por eso de la consternación nacional que provocaran esos asesinatos, y más cuando en uno de los casos se comprobara que dos de las víctimas no eran delincuentes, sino campesinos, como Alberto N. de 56 años y Ricardo N. de 21 años, padre e hijo, pero aún así fueron masacrados por una turba enardecida en la comunidad de San Vicente Boquerón, municipio poblano de Acatlán de Osorio. De ese pelo.

Toda vez que no valieron súplicas ni aclaraciones, al dejarse ir por los dichos de que presuntamente se robarían a dos niños, por lo que hasta una camioneta les quemaron, en la que según esto cometerían el delito, aunque lo más grave es que la Policía Municipal los haya rescatado y llevado a los separos policíacos, pero permitieron que fueran por ellos, los sacaran, amarraran y les prendieran fuego. ¡Zaz!

Y es que con esa barbarie por otro lado también se le “está pegando” al turismo en los pueblos de México, porque con ese cavernícola criterio pueblerino ahora de aquí pa´l real a cualquier extraño o fuereño que vean sospechoso se lo van a querer “rostizar” y al parecer producto del apanicamiento de las noticias falsas publicadas a través de las redes sociales, que han desencadenado en esos hechos tan lamentables.

Prueba de ello es que en Hermosillo también circularan esos rumores, de que se estaban robando infantes de los kínders o preescolares, de ahí que tuviera que salir a aclarar el dato el Comisario en Jefe de la Policía Municipal, Antonio Salcedo Puente, precisamente por el temor e incertidumbre que causaran, que curiosamente se habían generado en el Estado hidalguense, donde mataran a una pareja. ¡Pácatelas!

No por nada es que ante ese exceso, de hacerse justicia por si propia mano, es que ya detuvieran a cinco policías poblanos, por omisiones en torno a esa mortal agresión, por no aplicar el protocolo ni avisar en cuanto a ese fatídico suceso empezó a crecer; a las vez que ya ubicaron a las personas que instigaron esos homicidios, en aras de aplicarles todo el peso de la Ley y así sentar un precedente al respecto. ¡Tómala!

Fin de trienio y sigue en veremos Mercado…Ya casi se acabó el trienio, pero la que quedó en veremos, es la rehabilitación del viejo Mercado Municipal No 1 de Hermosillo, porque hasta el director de Protección Civil Municipal ya no está, como es Guillermo Moreno, y es hora que no han concretado las reparaciones de ese inmueble, después de las cuarteaduras que sufriera meses atrás. ¡Órale!

Porque si por la víspera o lo dicho por el director de Infraestructura de la Cidue, Gerardo Togawa, se saca el día, toda hace indicar que es de las herencias que dejará la administración saliente, presidida por la alcaldesa, Angelina Muñoz Fernández, por hasta ahora no haberse cristalizado las gestiones para conseguir los $17.5 millones de pesos que se requieren para realizar esa obra. De ese vuelo.

Pues lo que son los representantes del Patronato del Centro, que regentea Miguel Ángel Figueroa Jr., apenas si van aportar $3 millones de pesos para la realización de esos trabajos, no obstante y las millonadas mensuales y anuales que captan por lo que cobran en los parquímetro$; aunque por el estilo están los locatarios encabezados por Migdelina Castillo, porque tampoco quieren apoquinar.

De ahí el riesgo que continúa representando ese edificio, y más en lo que es la fachada y puerta Suroriente, ubicada frente a la calle Matamoros, por el desfase que sufriera, cuyo peligro de derrumbarse se ha acrecentado por la intensa y copiosa reciente época de lluvias, de ahí que se diga que si “no se ha venido abajo”, es porque ya Dios es muy grande, pero aún así todo puede suceder. ¡Vóitelas!

Ya que con todo y que Togawa Espinoza dijera que según esto los inspectores de Protección Civil constantemente monitorean esa edificación, la verdad es que eso no le da confianza a nadie. ¡Glup!

¡Hasta medicamento controlado! roban…Pa´ que vean hasta que grado ha llegando ya la drogadicción y adicciones, ahí tienen el tipo de atracos que ya se están perpetrando contra las farmacias, como el que recientemente sufriera una Benavides, localizada en pleno Centro de Hermosillo, de que la que se robaran alrededor de $70 mil pesos en medicamento controlado de Rivotril y Tafil. De no creerse.

Con lo que queda en claro que dichos ladrones muy seguramente que son drogadictos, de esos que generalmente roban para comprar esa clase de sustancias con las que se ponen “hasta arriba”, pero por lo visto ahora mejor están tomándolas por asalto, como esta vez lo hicieran en esa botica que opera en las calles Serdán y Ángel Figueroa, por como se llevaran ¡¡46 cajas! Y de paso casi $5 mil pesos. ¡Ups!

O séase que a ese extremo está esa mala señal, que ya debería hacer “parar antenas” a los de la dirección de Salud Mental Estatal, donde todavía está como interino un tal Juan Manuel Tong Payán, en aras de implementar alguna estrategia preventiva para contrarrestar ese grave problema que ido a la alza, por como ya se está viendo cada cosa relacionada con los consumidores de todo tipo de drogas. ¿Qué no?

Aunque lo más probable es que quienes primero reaccionen, sean los comerciantes de ese ramo de medicinas que actúan como sedantes o para tranquilizar a los enfermos convalecientes que no concilian el sueño, por los dolores de diferentes padecimientos, porque a como ya empezaron a ser afectados con esos asaltos, lo más probable es tal vez ahora las tengan en cajas fuertes y no a la vista del consumidor.

Si se toma en cuenta que la cosa o esa inseguridad no es para menos, derivado de la desesperación en la que ya están cayendo esos maleantes, a los que “les ha ganado” la adicción. Esa es la impresión.

Van más allá los promotores del ISTAI…Quienes vaya que están yendo más allá, son los del ISTAI o Instituto Sonorense de Transparencia, por el convenio que acaban de firmar esta semana con la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), para asesorarlos en el ejercicio de su derecho de acceso a la información pública, así como en el manejo y protección de datos personales.

Con ese fin es que acordaran ese pacto de colaboración, mismo que formalizaran el Comisionado Presidente del ISTAI, Francisco Cuevas Sáenz, y el representante de ese organismo empresarial, Arturo Fernández Díaz-González, como parte de un esfuerzo para permear en el sector privado la cultura de ser transparente, y particularmente la protección de los datos personales. Así el punto a favor.

En esos términos es que han seguido cubriendo mucho terreno los de ese posicionado Instituto, como lo demuestra esa nueva alianza que concretaran, ahora con el gremio patronal, en aras de respaldarlos para que estén al día en ese ámbito, y más por como actualmente eso de la información personal ya también es una responsabilidad de los particulares, de ahí la ventaja de que los vayan aleccionar al respecto. ¡Qué tal!

No por nada es que al hacer realidad esa unión de esfuerzos, lo que es el comisionado del ISTAI, Andrés Miranda, destacara que las empresas pueden convertir en una oportunidad para sus negocios la obligación de proteger las bases de datos personales que posean, ya que a pesar de que hay quienes lo ven como una carga, terminaría beneficiándoles al ganar confianza entre sus clientes, proveedores y empleados.

A ese punto es que Cuevas Sáenz y compañía están ampliando su rango de influencia, por esa atención que esta vez le estarán dando a los empresarios y que es algo que no se había hecho antes, cuando se creía que era una atención exclusiva para el sector gubernamental, pero con eso se está corroborando que no es así, por esa capacitación que les estarán ofreciendo, en base a una agenda formal y muy bien definida.

