Preocupa incidencia de robo en camiones

Señalan que el último ocurrió el jueves en la Línea 17 Express, en donde dos personas detonaron en dos ocasiones un arma de fuego, aunque sin lograr lesionar al chofer

Los asaltos con violencia a camiones del servicio de transporte público urbano han ido en incremento, sobre todo en el último mes cuando se han disparado hasta en un 300 por ciento, aseveró Manuel Quiñonez Leal.

El secretario del Sindicato de Operadores del Transporte Publicó detalló que esto les causa gran preocupación, pues el último ocurrió el jueves en la Línea 17 Express, en donde dos personas detonaron en dos ocasiones un arma de fuego sin lograr lesionar al chofer.

“El jueves asaltaron a un compañero y le tiraron dos balazos, el compañero enfrentó a las dos personas de aspecto cholo, él pensando que eran armas de mentiras pero le dispararon y las balas quedaron en medio de los dos vidrios frontales”, expuso.

Detalló que esto es constante en líneas como la 3, 4, 11, 17, 19, entre otras, por lo que han estado en contacto con la Procuraduría General de Justicia, donde les dijeron que ya hay cuatro órdenes de aprehensión.

Apuntó que le explicaron que las órdenes de aprehensión son en contra de integrantes de dos bandas que se dedican a asaltar camiones del transporte público urbano y que incluso ya se realizó el arresto de otra persona.

“Lo que pedimos a las autoridades es que agilice el Ministerio Público las órdenes de aprehensión para que esto ya termine. Estamos viendo los asaltos que en un mes se han incrementado, pero es un poco raro que a los camiones de Gobierno no les han pegado, nada más a Sicthusa, Siente y Redd”, indicó.

Enfatizó que aunque la Policía Municipal realiza el llamado operativo “Policía Abordo” de poco o nada a servido dado a que no se ha logrado detener a nadie en los camiones a pesar de que ya no es un tema de dinero, sino de que se pone en riesgo la vida de los usuarios y del trabajador.

“Pues dado las estadísticas no ha funcionado, porque no hay detenidos, sí es cierto que colaboramos, se suben policías amables con el usuario, pero no ha funcionado porque no ha habido detenciones arriba de la unidad, nosotros confiamos en que se pueda determinar a alguna”, puntualizó.