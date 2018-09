Georgina Rodríguez dedica poema de amor a Cristiano Ronaldo

Luego de que Cristiano Ronaldo salió en defensa de su actual pareja, Georgina Rodríguez, luego de que un medio español la señalara de interesada y prepotente tras iniciar su relación con el futbolista.

La joven 23 años de edad no dudó en enviar un mensaje muy romántico en redes sociales para el jugador de la Juventus, texto de la escritora Patricia Benito que habla del amor que le hace sentir.

“Me enamoré de mis ganas de temblar. De los mimos, las risas, los secretos. De abrazarte por detrás hasta que te duermas, mientras le devuelvo todos los besos a tu cuello. De la paz de después. Me enamoré de no poder dormir si no nos tocábamos. De despertarnos a mitad de la noche para volver a la casilla de salida, medio dormidos. Como en un parque de atracciones sin colas, siempre quieres repetir. De no contarte mis días malos porque no quiero perder el tiempo. De prepararme para una primera cita en cada cena; en cada cerveza…”.

Cabe señalar que los abogados de Rodríguez enviaron un escrito al medio español para detener las supuestas difamaciones en su contra.

Fuente: SDP noticias