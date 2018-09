Rechaza Gobernadora Claudia Pavlovich incremento en las tarifas de la “Cuatro Carriles”

La Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano rechazó el incremento a las tarifas de las casetas de cobro en la carretera de “Cuatro Carriles”, porque simple y sencillamente, es una rúa en construcción y con muchos tramos en reparación. Además, esta decisión de Caminos y Puentes Federales (Capufe), afecta a la economía de la ciudadanía. No hay sustento para esta alza, menos justificación, al menos en Sonora, ya que los 652 kilómetros de la carretera 15 México-Nogales, no está concluida. “No me parece congruente que hoy se autorice un aumento, más cuando la carretera aún no está en condiciones y está inconclusa”, expresó, la mandataria sonorense.

La Gobernadora dijo que enviará un escrito a Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) solicitando se revierta la nueva tarifa. “No es posible que una vez más se afecte el bolsillo de las familias, enviaré un escrito a las autoridades correspondientes para solicitar que se revierta este aumento; los trabajos de la carretera aún no terminan y ya hay un nuevo cobro, me parece que es el segundo en el año, y no me parece justo”, afirmó.

La actualización de tarifas entró en vigor a partir de este viernes, según lo informó CAPUFE, registrando Sonora incremento en las casetas de Estación Don-Navojoa, Navojoa-Ciudad Obregón, Ciudad Obregón-Guaymas, Hermosillo- Magdalena de Kino, Libramiento de Guaymas… Tiene razón la gobernadora en protestar, ya que, al parecer, la obra no quedará lista para cuando termine el sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto. La podría inaugurar antes de concluir la obra carretera.

Habrá cancelación de concesiones en el transporte urbano de camiones de Hermosillo

Por otra parte, todo parece indicar que no habrá marcha atrás en la cancelación de concesiones del servicio público de camiones. De las 452 concesiones, el Estado ya tienen en la lista 79 y podría haber más. Todas de la empresa Sociedad Integradora y Concentradora del Transporte Público (Sictuhsa), que preside José Luis Gerardo Moreno. No quisieron entender y hasta se burlaron de las autoridades. No se imaginaron de lo bien puestas que trae las faldas la Gobernadora.

Las pláticas entre concesionarios y Gobierno del Estado continúan para que quede bien claro la postura de las autoridades del transporte, que dirige Carlos Morales Buelna, para que luego no digan que ellos no sabían. La tarifa de los camiones urbanos de Hermosillo es de 8 y 9 pesos, no tienen por qué cobrar más, ya que tenemos reportes que se está cobrando 12 pesos. Hay que reportar a los choferes que se quieren pasar de vivos aprovechándose de la necesidad de la gente.

Pronto habrá “humo blanco” en la Comuna de Hermosillo

Hermosillo logró un avance histórico al incluir por primera vez a los ciudadanos en la elección de los puestos de mayor responsabilidad del Ayuntamiento, pues este viernes recibió la alcaldesa electa, Célida López Cárdenas, las ternas para los cinco principales cargos por parte del Comité Seleccionador.

Un proceso inédito en la vida de los sonorenses fue el que se vivió con esta selección, en la cual la próxima presidenta municipal cumplió su promesa de campaña cuando señaló que el Comisario de Seguridad Pública, el Contralor, el titular de la CIDUE, el Oficial Mayor y el Tesorero, serían escogidos por los propios hermosillenses.

López Cárdenas reconoció la participación y el amor por su ciudad por parte de los integrantes del Comité Seleccionador, pues al representar a diferentes sectores de la comunidad le dieron veracidad y transparencia a este proceso.

Destacó que gobernará con los mejores, con quienes realmente quieren trabajar por mejorar su ciudad, pues anteriormente se veía hasta normal colocar en los principales cargos a los compadres y amigos.

“Estos cinco cargos eran los que se entregaba con quienes se tenía compromiso, de ahí salía el dinero, pero ahora estarán los mejores, quienes aman a su ciudad y buscarán dar lo mejor de sí para que nuestra comunidad recupere su argullo, para transformar a Hermosillo”, destacó.

Alejandra Millán, Secretaria Técnica del Comité, expresó que después de la invitación que recibió para participar en este cuerpo colegiado se encontró con personas de diversos sectores de la comunidad, distintos todos entre sí pero que los unía el amor por Hermosillo, por lo que se organizaron y el 6 de agosto lanzaron la Convocatoria para ocupar alguno de los cinco cargos.

Después de lanzada la Convocatoria se formaron los cinco subcomités para auscultar a los 179 aspirantes que se registraron, de los cuales resultaron 61 aspirantes a la Comisaría General, a CIDUE 50 interesados, mientras que Tesorería 20; 29 se inscribieron para Contralor y 20 para Oficial Mayor, del total 143 fueron varones y el resto mujeres.

Después de la revisión de los expedientes llegaron a la serie de entrevista, donde finalmente quedaron las ternas entregadas al mediodía de este viernes 7 de septiembre a la alcaldesa electa.

En el tema del Comisario General de Seguridad Pública el coordinador del subcomité para esta área, Jesús Antonio Molina Ballesteros, expresó que el Comité Seleccionador en pleno, después de una intensa discusión y deliberación, aprobó de manera unánime que el tema de seguridad pública requiere de mayor análisis y del apoyo de instancias federales que de manera conjunta participen en una adecuada y mejor selección de perfiles.

En este sentido, se acordó que el subcomité delegó la función de selección de dichos perfiles y sea la alcaldesa electa quien realice lo conducente…Me imagino que lo consultará con el próximo secretario de Seguridad Pública nacional, Alfonso Durazo Montaño.

“La Seguridad Pública no estará en manos de delincuentes ni improvisados, estaremos trabajando de manera intensa en este tema, incluso estaremos en las instalaciones de la corporación verificando que todo funcione adecuadamente, devolveremos la tranquilidad a los hermosillenses con una corporación saneada”, subrayó Célida López Cárdenas…Ojalá, por el bien de todos.

