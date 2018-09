Eliminan a Nadal del US Open

Juan Martín del Potro se imponía por 7-6 y 6-2 cuando el español, que fue atendido varias veces y jugó con un vendaje en su rodilla derecha, abandonó el partido

El tenista argentino Juan Martín del Potro clasificó a la Final del Abierto de Estados Unidos después de que el campeón defensor Rafael Nadal se retirara cuando estaba dos sets abajo en el marcador.

El número tres del mundo se imponía por 7-6 y 6-2 cuando Nadal, que fue atendido varias veces y jugó con un vendaje en su rodilla derecha, abandonó el choque por las Semifinales.

“Hubiera estado bueno ganar en igualdad de condiciones, la parte del partido que fue normal estuvo parejo, fue un partidazo”, dijo Del Potro tras el partido.

“Esta no es la mejor manera de ganar (…) no me gusta verlo salir así de la cancha (a Nadal) porque es un gran luchador, pero estoy feliz. La clave del partido fue el primer set. Estoy muy feliz de volver a la final”, agregó.

Del Potro jugará el domingo su primera Final de un torneo del Grand Slam desde 2009, cuando justamente se consagró en Flushing Meadows.

“Significa mucho para mí llegar a otra final en mi torneo favorito (…) En 2009 era un niño cuando le gané a Rafa y a Roger (Federer en la final), es increíble volver a estar en una final en un par de días”, agregó el sudamericano.