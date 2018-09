Continúa proceso de retiro de concesiones de Sictuhsa

Desde el pasado martes iniciaron las notificaciones para efectuar el procedimiento de cancelación de las autorizaciones para brindar el servicio

Las notificaciones sobre el inicio del proceso de retiro de concesiones por dejar de prestar el servicio de transporte público urbano se han llevado a cabo desde el martes y continuaron miércoles y jueves, aseguró Carlos Morales Buelna.

El titular de la Dirección General del Transporte (DGT) desmintió que no se le haya notificado oficialmente a Sictuhsa y que por el contrario, no han querido recibir los oficios, lo cual no los exime del proceso.

Detalló que se ha notificado a cerca de 405 concesionarios, pero se entregarán a los 452 que hay en Hermosillo, aunque se harán análisis ya que no todos los empresarios dejaron de prestar el servicio del transporte.

Asimismo, aseveró que ya iniciaron con el proceso de anulación del contrato de arrendamiento de 79 unidades pertenecientes a Femot que están rentadas a Sictuhsa, mismas que esperan tener en un periodo de 15 días para ser operadas por la propia DGT.

A pesar de que el presidente de Sictuhsa, José Luis Gerardo Moreno, ha señalado que ya no ha habido acercamientos entre Gobierno y empresarios, Morales Buelna afirmó que sí se han dado.

“José Luis es parte de los concesionarios, pero hay 452 concesionarios, ahorita acabo de tener una reunión con cerca de 40 concesionarios y vamos a seguir teniendo reuniones, van a ser dados a conocer algunos acuerdos que hemos tenido y algunos mensajes que hemos dado”, apuntó.

Explicó que Sictuhsa presentó a la Dirección General del Transporte, un documento donde excusaban que por casas de fuerza mayor habían dejado de prestar el servicio, por lo cual se les dio una contestación de que no se acredita esta causa, dado a que no lo comprobaron en el documento de ninguna manera.

“Se están defendiendo de manera legal del proceso que iniciamos nosotros y nosotros les recibimos el oficio de manera formal, firmado y sellado y ellos no han querido recibir los oficios que nosotros les mandamos”, apuntó.

Puntualizó que no permitirán que vuelvan a dejar sin transporte a los sonorenses o que pretendan cobrar una tarifa mayor a la publicada en Diario Oficial del Estado, pues es un servicio concesionado que puede y será revocado.